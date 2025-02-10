نتنياهو يشير إلى استئناف العدوان: الحرب مستمرة ولا حماس أو سلطة فى غزة

فى تلميح يشير إلى احتمالية استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة، قال رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو، إنه عاد من واشنطن، برؤية مفادها أنه لا حماس أو السلطة الفلسطينية في غزة.

نتنياهو يقول إنه لا حماس أو سلطة فلسطينية فى غزة

وأضاف نتنياهو، في كلمة أمام الكنيست خلال جلسة لحجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية، المعركة لم تنتهِ ولن أتوقف قبل تحقيق كافة أهداف الحرب، وعدت من واشنطن برؤية مفادها أن لا حماس أو السلطة الفلسطينية في غزة.

نتنياهو يجري تقييما للوضع بشأن وقف إطلاق النار

من جهة أخرى، صحيفة "إسرائيل هيوم" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري حاليًا تقييمًا للوضع بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط تصاعد التوترات حول تنفيذ بنوده.

فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسئولين تأكيدهم لعائلات الأسري، أن إسرائيل مصممة على الالتزام بالاتفاق، وأنها تأخذ أي انتهاك له على محمل الجد، في إشارة إلى مخاوف من تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي، أنه أصدر تعليمات لجيش الاحتلال برفع مستوى الاستعداد في غزة، تحسبًا لأي تطورات ميدانية قد تطرأ خلال الأيام المقبلة.

وفد إسرائيلي يغادر قطر دون تقدم في محادثات وقف إطلاق النار

كما غادر وفد إسرائيلي قطر، حيث أجرى محادثات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك وسط تصاعد الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بوساطة مصرية وقطرية.

ولم تتضح حتى الآن الأسباب المباشرة لعودة الوفد، في وقت لا تزال فيه المفاوضات تواجه عقبات كبيرة تتعلق بتبادل الرهائن الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل مقابل أسرى فلسطينيين، بالإضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

وأفاد مسؤول مطلع على المحادثات بأن التقدم محدود للغاية بسبب انعدام الثقة المتبادل بين الطرفين، حيث يتهم كل جانب الآخر بانتهاك شروط الاتفاق.

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