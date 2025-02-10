الإثنين 10 فبراير 2025
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خارج الحدود

نتنياهو يطلب من ترامب السماح ببقاء قوات الاحتلال فى لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان إلى ما بعد 18 فبراير، وسط تصاعد التوترات الإقليمية.


نتنياهو يشير إلى استئناف العدوان

فى ذات السياق، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن القيادة الجنوبية لـ الجيش الإسرائيلي ألغت إجازات الجنود استعدادا لاستئناف القتال حال انهيار الاتفاق-وفقا لنبأ عاجل.

وفى تلميح يشير إلى احتمالية استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة، قال رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو، إنه عاد من واشنطن، برؤية مفادها أنه لا حماس أو السلطة الفلسطينية في غزة.

 

نتنياهو يقول إنه لا حماس أو سلطة فلسطينية فى غزة
 

وأضاف نتنياهو، في كلمة أمام الكنيست خلال جلسة لحجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية، المعركة لم تنتهِ ولن أتوقف قبل تحقيق كافة أهداف الحرب، وعدت من واشنطن برؤية مفادها أن لا حماس أو السلطة الفلسطينية في غزة.
 

إعادة إعمار غزة

من جانبه استعرض وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره الأمريكي، جهود مصر فى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله الثلاث ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، وشدد على أهمية الإسراع فى بدء عملية التعافي المبكر وازالة الركام وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين بغزة فى ظل تمسكهم بأرضهم ورفضهم الكامل للتهجير بدعم كامل من العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي.

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الجيش الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي غزة نتنياهو حماس السلطة الفلسطينية

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