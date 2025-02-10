أحمد الشرع يروي أسرار حياته الشخصية: أصبحت رئيسًا بالصدفة وهذه قصة زواجي وسجني بالعراق

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، كنت مقاتلًا، لكن ليس لأنني رغبت في القتال، واليوم أنا رئيس، ولكن ليس لأنني رغبتُ في أن أكون رئيسًا.

أحمد الشرع يتحدث عن زوجته وأولاده

وتابع الرئيس السوري أحمد الشرع فى حوار شامل حول السياسية والجوانب الشخصية مع البودكاست" السياسي البريطاني "THE REST IS POLITICS" من تقديم الصحفي والسياسي البريطاني أليستر كامبل، موضحًا أن لديه زوجة و3 أولاد، عكس ما أشيع على الإعلام حول زواجه من عدة نساء، لافتًا إلى أن حياته لم تكن سرية بالكامل، خلال الـ20 عامًا الماضية، لكنه كان حريصًا على إبقاء معلوماته الشخصية سرية بسبب الوضع الأمني سابقًا، وحرصًا على سلامة عائلته.

وأشار الرئيس السوري خلال المرحلة الانتقالية، إلى أن عائلته تنحدر من الجولان المحتل، ووالده كان لاجئًا سياسًا في العراق.

أحمد الشرع يكشف أسرار سجنه فى العراق

وكشف أحمد الشرع، معلومات عن سجنه في العراق لمدة 5 أعوام، إذ قال إنه وقع أسيرًا في وقت مبكر بعد ذهابه للعراق، وتم إرساله إلى سجن أبو غريب، ثم نُقل إلى سجن "بوكا"، ثم سجن "كوبر" في بغداد، ثم سجن "التاجي،" إلى أن أطلق سراحه بالتزامن مع انطلاقة الثورة السورية.

وأشار إلى أن المكافأة المالية التي كانت مرصودة للقبض عليه، لم تسبب له أي مخاوف، مشيرًا إلى أنه كان يلتقي مع وفود من الخارج وكانت له العديد من التفاعلات مع الصحفيين، في إدلب السورية.

وشدد الشرع، على أن وجوده داخل السجن ساهم في تكوين وعيه السياسي، كما كان للانتفاضة الفلسطينية في بداية الألفية تأثير في ذلك التكوين.

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