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خارج الحدود

ترامب يحرق غزة، تحرك عاجل من جيش الاحتلال بعد رفض حماس تسليم الأسرى

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، بأن القيادة الجنوبية لـ جيش الاحتلال ألغت إجازات الجنود استعدادا لاستئناف القتال حال انهيار اتفاق غزة.

 

مشاورات أمنية عاجلة في تل أبيب بعد بيان حماس بشأن الأسرى

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن نتنياهو يجري الآن تقييما للوضع بشأن الصفقة بعد تصريحات حماس، لافتة إلي أن رئيسي الأركان الحالي والمعين يشاركان في المشاورات الأمنية مع نتنياهو بعد بيان الحركة الفلسطينية.

وقالت القناة 14 العبرية، إن التقديرات في إسرائيل أن بيان حماس جاء ردا على خطة ترامب بشأن غزة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن نتنياهو ينوي تقديم موعد اجتماع الكابينت إلى صباح غد بعد بيان حماس.

القسام تعلن تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين حتى إشعار آخر

وقال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات الاحتلال وعدم التزامه ببنود الاتفاق.

خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وأضاف أبو عبيدة: "العدو قام بتأخير عودة النازحين لشمال قطاع غزة واستهدفهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع.. كذلك منع إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه في حين نفذت المقاومة كل ما عليها".

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة 

وتابع أبو عبيدة: سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت حتى إشعار آخر، وحتى التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي.

واختتم أبو عبيدة: نؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال.

استعداد جيش الاحتلال لكافة السيناريوهات

بدوره، علق وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، مساء اليوم الإثنين، علي إعلان كتائب القسام تأجيل تسليم الأسري الإسرائيليين حتي إشعار آخر.

وقال وزير جيش الاحتلال: "إعلان حماس بشأن الأسري الإسرائيليين خرق واضح للاتفاق.. لقد أوعزت للجيش بالاستعداد لكل السيناريوهات".

وأضاف: "أصدرت تعليمات للجيش بالاستعداد بأقصى درجات التأهب لأي سيناريو محتمل في غزة.. ولن نسمح بالعودة إلى واقع 7 أكتوبر".

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