أحمد الشرع: الآلاف انضموا إلى الجيش السوري الجديد بعد اختيارنا لنظام التجنيد الطوعي

كشف الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، أن آلاف المتطوعين ينضمون إلى الجيش الجديد.

آلاف المتطوعين ينضمون إلى الجيش الجديد

كما أضاف في مقابلة بودكاست بثت اليوم الاثنين، مع أليستر كامبل، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وروري ستيورات، الوزير البريطاني المحافظ السابق، أنه لم يفرض التجنيد الإجباري بل اختار التجنيد الطوعي، لافتا إلى أن الآلاف انضموا إلى الجيش السوري الجديد.

كما أوضح أن عددا كبيرا من الشبان فروا من سوريا هربا من التجنيد الإجباري الذي فرضه النظام السابق وشكل الهاجس الأكبر للسوريين، بعد اندلاع النزاع عام 2011 والذي تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.

رفع العقوبات المفروضة على سوريا

وكرر الشرع خلال المقابلة المطالبة برفع العقوبات الغربية المفروضة عن سوريا.

وقال إنه يلمس إجماعا لدى زوار دمشق على ضرورة رفعها، موضحا أن بلاده تواجه تحديات أمنية كبرى، وأحد الحلول المباشرة لها هو بتحقيق التنمية الاقتصادية.

كذلك شدد الشرع على أن من دون تحقيق نمو اقتصادي، لن يكون هناك استقرار وهذا من شأنه أن يجرَّ البلد الى الفوضى وانعدام الأمن.

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