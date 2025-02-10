ملك أحمد زاهر تكشف صفات شريك حياتها المستقبلي: أريده يُشبه والدي

عبرت الفنانة ملك أحمد زاهر، عن علاقتها بوالدها أحمد زاهر، مؤكدة أنها لديها مساحة كبيرة في تعاملها مع والدها، وليس كتعامل الأب مع ابنته، قائلة: "عرفت أن بابا هو النموذج اللي أنا عايزاه يبقى في حياتي".

وقالت ملك أحمد زاهر خلال استضافتها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "CBC" وقدمته اليوم الاثنين الإعلاميتان إيمان عز الدين ومها الصغير: إن هناك صداقة بينها وبين والدها، فتحكي له الكثير من الأسرار والمعلومات وتستشيره في أمور كثيرة، لذلك تسعى لأن يكون شريك حياتها فيه صفات والدها من الحب، والحنان، والأمان والصداقة.





وتابعت: " أنا مش هلاقي حد شبه بابا وأهم حاجة يكون واخد الحنية من والدي، ويريد أن يجعلني أحقق النجاح ويكون متفاهما معي بشكل كبير".

ليلى أحمد زاهر

وكشفت أنه كان هناك خلاف حاد سابق مع شقيقتها الفنانة ليلى أحمد زاهر، قائلة: " قعدت 5 شهور مش بكلم أختي بسبب تدخل شخص خارجي بينها، الفترة دي كانت صعبة أوي علينا"، مشددة على أنها خلال هذه الفترة تعرضت لوعكة صحية اضطرتها لإجراء عملية جراحية، وبعد خروجها من غرفة العمليات كانت أول كلماتها لأختها تعبيرًا عن حبها واعتذارها وطلبت منها أنها لا تبتعد عنها مرة أخرى.



وأوضحت خلال اللقاء سبب نزول وزنها، وقالت إنها تعرضت لحالة اكتئاب شديدة وامتنعت عن الأكل تمامًا وكانت تعيش على شرب المياه فقط، وكان هذا لمدة شهر كامل، مشيرة إلى أن هذا كان نزولا في الوزن وليس صحيا بالنسبة لها.

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