ترشيح رائدة الأعمال الدكتورة لميس خالد العزازي للانضمام لأول شبكة قيادية في العالم العربي

في إطار الاحتفاء بالقيادات النسائية في الوطن العربي، تم ترشيح الدكتورة لميس خالد العزازي، للانضمام إلى أول شبكة من نوعها في العالم العربي.

ويأتي ترشيح الدكتورة لميس للانضمام إلى أول شبكة قيادية في العالم العربي تكريمًا لإسهاماتها الكبيرة في مجال الأعمال والتعليم والعمل الخيرى والخدمة المجتمعية، وقد جاءت هذه الترشيحات من شخصيات قيادية في المجتمع العربي تقديرًا لمجهوداتها المستمرة في دعم تنمية المجتمع ورفع مستوى التعليم.



وتعتبر دكتورة لميس خالد العزازي من أبرز الشخصيات المؤثرة في مجال التعليم، حيث لعبت دورًا حيويًا في تطوير بعض المدارس، التي شهدت طفرة ملحوظة في مختلف جوانبها التعليمية والإدارية تحت إشرافها، حيث كان لها دور كبير في تحسين جودة التعليم، وتطبيق برامج تعليمية مبتكرة، وتنمية قدرات الطلاب في مختلف التخصصات، مما جعل المدرسة واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية في المنطقة.

وقامت دكتورة لميس بتطبيق استراتيجيات متقدمة أحدثت فرقًا واضحًا في طرق التدريس وأداء المعلمين، بالإضافة إلى تنظيم ورش تدريبية للطلاب والمعلمين على حد سواء، يأتى ذلك من خلال إيمانها العميق بأهمية التعليم في بناء مستقبل أفضل.

كما تساهم دكتورة لميس خالد العزازي بشكل كبير في الأعمال الخيرية من خلال مؤسسة "حياة" الخيرية، التي تركز على تقديم المساعدات للأسر والمجتمعات المحتاجة، خصوصًا في مجالات التعليم والرعاية الصحية، وتحت قيادتها، توسعت المبادرات الخيرية لتشمل العديد من الأنشطة التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير الفرص التعليمية للأطفال والفئات الأقل حظًا في المجتمع، مما يجعلها واحدة من أفضل رائدات العمل الخيرى والمسئولية المجتمعية.



وتعد دكتورة لميس خالد العزازي واحدة من الشخصيات الملهمة التي تميزت بمسيرتها المهنية، التي جمعت بين العمل الخيري والرؤى الاستراتيجية في مجال التعليم، بفضل إصرارها وعزيمتها، أصبحت مصدر إلهام للكثير من النساء العربيات في مجالات التعليم وريادة الأعمال.

الجدير بالذكر أن د. لميس العزازى حفيدة الراحل حسن العزازي، أحد الأسماء البارزة في مجال التعليم الجامعي في مصر، حيث كان يعتبر الأب الروحي للتعليم الجامعى، إذ ترك بصمة واضحة في هذا القطاع من خلال مساهماته الفعالة في تطوير التعليم الجامعي والنهوض به إلى مستويات متقدمة، هذا الإرث العلمي الكبير الذي تركه جدها دكتور حسن العزازي، شكل مصدر إلهام لدكتورة لميس، التي تواصل السير على نهجه وتساهم في تطوير التعليم على مستويات مختلفة

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