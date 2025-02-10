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خارج الحدود

مواجهة الصين أبرزها، وزير الدفاع الأمريكي يحدد أولويات البنتاجون المقبلة

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجيسث

كشف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجيسث، عن خطة توضح أولويات  البنتاجون للمرحلة المقبلة، ومنها مواجهة الصين.

وزير الدفاع الأمريكي يحدد أولويات البنتاجون المقبلة
 

ونشر "البنتاجون" مقتطفات من مقابلة مع هيجسيث، قال فيها إن "هذه الأولويات، ستنعكس في ميزانية الدفاع لعام 2026 وما بعدها".

وأشار إلى “التزام وزارته بالشفافية المالية، وأهمية اجتياز البنتاجون مراجعة مالية شاملة، كما فعل سلاح مشاة البحرية الأمريكي في العامين الماضيين”.

وقال إن "المواطنين الأمريكيين يستحقون معرفة كيف وأين يتم إنفاق أموالهم".

وأشار إلى أن "الوزارة ستتعاون مع إدارة الكفاءة الحكومية التي يقودها الملياردير إيلون ماسك".

الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية المقبلة لن تقتصر على أوروبا

وأكد أن الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية المقبلة، لن تقتصر على أوروبا، بل ستمتد إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث تسعى واشنطن للحفاظ على تفوقها الاستراتيجي في مواجهة النفوذ الصيني المتزايد.

وأكد الوزير التزامه بإعادة بناء "روح المقاتل" داخل الجيش الأمريكي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الردع والاستعداد لمواجهة التهديدات العالمية.

وقال: "نحن نعيد بناء الجيش، ونواجه التهديدات في الوقت الفعلي، ونعيد ترسيخ قوة الردع".

وذكر أن الخطة تشمل تحديث الترسانة النووية لبلاده وإنشاء "قبة حديدية.

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البنتاجون وزير الدفاع الأمريكي الصين الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية الملياردير إيلون ماسك

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