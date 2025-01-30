الخميس 30 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البنتاجون يكشف "مهمة" المروحية المحطمة قرب مطار ريجان في واشنطن

الطائرة المنكوبة
الطائرة المنكوبة بواشنطن، فيتو

حادث مطار ريجان، قالت ناطقة باسم الجيش الأمريكي: إن  المروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة ركاب فوق واشنطن، كانت تقوم "برحلة تدريبية".

وكتبت ناطقة باسم الجيش الأمريكي في رسالة نشرها رئيس البنتاجون بيت هيجسيث على منصة إكس: "يمكننا تأكيد أن الطائرة التي تعرضت للحادث (الأربعاء)" كانت تقوم "برحلة تدريبية".

ضحايا اصطدام طائرتين قرب مطار ريجان في واشنطن

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، عن انتشال 19 جثة من نهر "بوتوماك" في واشنطن، بعد تحطم طائرة ركاب من طراز "Bombardier"، إثر اصطدامها مع مروحية تابعة للجيش الأمريكي.

وكانت هيئة الطيران الاتحادية قالت: إن طائرة ركاب اصطدمت بطائرة مروحية أثناء هبوطها في المطار، مضيفة أن المطار سيغلق حتى الساعة 05:00 صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.

وأعلنت الهيئة في بيان مقتضب أن طائرة ركاب إقليمية تابعة لشركة "بي إس إيه" آيرلاينز اصطدمت في الجو بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مدرج 33 في المطار.

وأوضحت الهيئة أن الطائرة كانت في رحلة قادمة من مدينة ويتشيتا بولاية كانساس، مشيرةً إلى أن هيئة سلامة النقل ستتولى التحقيق في الحادث.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لشبكة فوكس نيوز: إن الرئيس دونالد ترامب اطلع على الوضع، واصفا إياه بـ"المروع".


وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: طاقم المروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة الركاب فوق واشنطن كان يجب أن يغير مساره والمأساة "كان من الممكن تجنبها".

وقالت الخطوط الجوية الأمريكية لشبكة (سي إن إن): إن هناك 60 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم على متن طائرة الركاب.

وأكد اثنان من مسؤولي الدفاع الأمريكيين حادث الاصطدام لمروحية تابعة للجيش الأمريكي من طراز بلاك هوك (إتش-60) بطائرة ركاب بالقرب من واشنطن، الأربعاء.

وكانت الرحلة رقم 5342 التابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز"، في طريقها من ويتشيتا بولاية كانساس إلى واشنطن العاصمة، وعلى متنها 60 راكبا و4 من أفراد الطاقم، بحسب بيان على موقع الشركة على شبكة الإنترنت.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن 3 عسكريين كانوا على متن المروحية العسكرية، وأن المروحية كانت في رحلة تدريبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش الأمريكي المروحية العسكرية طائرة ركاب رحلة تدريبية رئيس البنتاجون بيت هيجسيث هيئة الطيران الاتحادية دونالد ترامب طراز بلاك هوك إتش-60
ads

الأكثر قراءة

فيديو جديد للحظة اصطدام طائرة تقل 60 راكبا بمروحية عسكرية أمريكية وترامب يعلق

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع 8 أصناف وانخفاض كبير في والبوري والمرجان

انخفاض كبير في الثوم والفلفل والسبانخ، سعر الخضار اليوم بسوق العبور

أول زعيم عربي يزور سوريا بعد سقوط الأسد ويلتقي الشرع في دمشق اليوم

جثث في النهر، قتلى في تصادم طائرة ركاب بمروحية عسكرية قرب مطار رونالد ريجان (فيديو)

درجات الحرارة اليوم الخميس 30-1-2025 فى مصر

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض البرتقال واليوسفي وارتفاع الفراولة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية 2025 برقم الجلوس

منوعات

المزيد

تهديد جديد لأمريكا، علي بابا الصينية تطلق نموذج ذكاء اصطناعي يتفوق على ديب سيك

عاد لـ يقش، ميتا تدفع 25 مليون دولار لـ ترامب تعويضا عن حظر حساباته في فيسبوك وإنستجرام

غرور أم عدم ثقة، رد صادم من ماسك على ترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام

اكتشاف قيء حيوان يعود تاريخه للعصر الطباشيري بالدنمارك

المزيد

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

استقرار أسعار السكر اليوم الاربعاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

قرارات "الأعلى للجامعات" بشأن موقف طلاب منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 30 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية