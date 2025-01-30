البنتاجون يكشف "مهمة" المروحية المحطمة قرب مطار ريجان في واشنطن

حادث مطار ريجان، قالت ناطقة باسم الجيش الأمريكي: إن المروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة ركاب فوق واشنطن، كانت تقوم "برحلة تدريبية".

وكتبت ناطقة باسم الجيش الأمريكي في رسالة نشرها رئيس البنتاجون بيت هيجسيث على منصة إكس: "يمكننا تأكيد أن الطائرة التي تعرضت للحادث (الأربعاء)" كانت تقوم "برحلة تدريبية".

ضحايا اصطدام طائرتين قرب مطار ريجان في واشنطن

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، عن انتشال 19 جثة من نهر "بوتوماك" في واشنطن، بعد تحطم طائرة ركاب من طراز "Bombardier"، إثر اصطدامها مع مروحية تابعة للجيش الأمريكي.

وكانت هيئة الطيران الاتحادية قالت: إن طائرة ركاب اصطدمت بطائرة مروحية أثناء هبوطها في المطار، مضيفة أن المطار سيغلق حتى الساعة 05:00 صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.

وأعلنت الهيئة في بيان مقتضب أن طائرة ركاب إقليمية تابعة لشركة "بي إس إيه" آيرلاينز اصطدمت في الجو بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مدرج 33 في المطار.

وأوضحت الهيئة أن الطائرة كانت في رحلة قادمة من مدينة ويتشيتا بولاية كانساس، مشيرةً إلى أن هيئة سلامة النقل ستتولى التحقيق في الحادث.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لشبكة فوكس نيوز: إن الرئيس دونالد ترامب اطلع على الوضع، واصفا إياه بـ"المروع".



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: طاقم المروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة الركاب فوق واشنطن كان يجب أن يغير مساره والمأساة "كان من الممكن تجنبها".

وقالت الخطوط الجوية الأمريكية لشبكة (سي إن إن): إن هناك 60 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم على متن طائرة الركاب.

وأكد اثنان من مسؤولي الدفاع الأمريكيين حادث الاصطدام لمروحية تابعة للجيش الأمريكي من طراز بلاك هوك (إتش-60) بطائرة ركاب بالقرب من واشنطن، الأربعاء.

وكانت الرحلة رقم 5342 التابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز"، في طريقها من ويتشيتا بولاية كانساس إلى واشنطن العاصمة، وعلى متنها 60 راكبا و4 من أفراد الطاقم، بحسب بيان على موقع الشركة على شبكة الإنترنت.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن 3 عسكريين كانوا على متن المروحية العسكرية، وأن المروحية كانت في رحلة تدريبية.

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