أخبار الاقتصاد اليوم: القومي للأجور يرفع قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3%.. تطبيق نظام الأجر بالساعة.. تحذير عاجل من البريد المصري لملايين العملاء

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

القومي للأجور يرفع قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3%

قرر المجلس القومي للأجور، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيها شهريا، بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني.

ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيها صافيا في الساعة، وذلك وفقا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

اجتماع المجلس ال ق ومي للأجور

وجاء ذلك خلال ترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، والمستشار شادي موسى – المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور.

كما شارك ممثلو النقابات العمالية، ورؤساء وممثلو اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

أول تعليق لوزيرة التخطيط على قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص لـ7000 جنيه

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

اجتماع المجلس القومي للأجور

وأضافت المشاط، خلال ترأس اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.

اجتماع المجلس القومي للأجور

وزير العمل: العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيها للعاملين بالقطاع الخاص

أكد محمد جبران وزير العمل، أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال.

تحسين دخل العامل وضمان حقوقه

وأشار جبران، في كلمته على هامش اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن وزارة العمل تقوم بإصدار كتاب دوري إلى مديريات العمل في جميع محافظات الجمهورية، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

لأول مرة في مصر، القومي للأجور يقرر تطبيق نظام الأجر بالساعة

أعلن المجلس القومي للأجور، وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، لأول مرة بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيها صافيا في الساعة، وذلك وفقا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

تطبيق نظام الأجر بالساعة

وجاء ذلك على هامش ترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

تحذير عاجل من البريد المصري لملايين العملاء

أصدر البريد المصري تحذيرًا رسميًا بشأن انتشار رسائل نصية مزيفة تصل إلى بعض المواطنين، تدّعي ارتباطها بالخدمات البريدية، وتطلب منهم تحديث بياناتهم الشخصية أو دفع رسوم معينة عبر روابط إلكترونية غير آمنة.

اهتمام العملاء على مواقع التواصل الاجتماعي

وأثارت هذه التحذيرات اهتمام العملاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت التساؤلات حول مدى صحة هذه الرسائل والإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية الحسابات.

سرقة البيانات الشخصية والمالية

كما أوضح البريد المصري أن هذه الرسائل الاحتيالية تصل إلى المواطنين عبر أرقام غير معتمدة، سواء محلية أو دولية، بهدف سرقة بياناتهم الشخصية والمالية، وتتخذ هذه المحاولات أشكالًا متعددة، مثل إيهام العميل بضرورة تحديث بياناته المصرفية، أو إخباره بوصول طرد أو حوالة بريدية تحتاج إلى إجراءات معينة، ما يدفع بعض الأشخاص إلى الضغط على الروابط دون التحقق من صحتها.

تبدأ من 10 جنيهات، أرخص أسعار فوانيس رمضان 2025 (صور)

أسعار فوانيس رمضان 2025، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك؛ طرحت المحال التجارية أشكالا متعددة من فوانيس رمضان 2025 بتصميمات مختلفة ومبتكرة؛ تجمع بين الأشكال التراثية للفوانيس والتصميمات الحديثة العصرية المبتكرة.

اسعار فوانيس رمضان 2025

أسباب اختلاف أسعار فوانيس رمضان 2025

يضاف إلى ذلك طرح فوانيس رمضان بخامات مختلفة وهي أحد أسباب تفاوت أسعار الفوانيس، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة في تصنيع الفانوس وحجمه، التي منها الصاج، البلاستيك، الخشب، الخيامية، الخرز؛ فضلًا عن فوانيس مصنوعة من خامات مختلطة.

أسعار فوانيس رمضان 2025

جولة فيتو لرصد سعر فانوس رمضان 2025

ورصدت «فيتو» خلال جولة ميدانية في شارع الفجالة بميدان رمسيس؛ سعر فانوس رمضان، الذي استعدت المحال التجارية والمكتبات لطرح تشكيلات متنوعة من الفوانيس تبدأ من سعر 10 جنيهات لفانوس يضيء.

أسعار فوانيس رمضان 2025

أسعار فوانيس رمضان 2025 في الفجالة

وعليه تستعرض «فيتو» سعر فوانيس رمضان 2025، بتصميمات وأشكاله المختلفة؛ في المكتبات والمحال التجارية في شارع الفجالة برمسيس، في السطور الآتية:

سعر فوانيس رمضان 2025

فانوس رمضان البلاستيك يبدأ من 10 جنيهات

البداية مع فانوس رمضان البلاستيك الذي يبدأ من 10 جنيهات، وهو فانوس مضيء، بتصميمات متعددة منها شكل القبة والهلال وغيرها.

اسعار فوانيس رمضان 2025

أسعار فانوس رمضان الخشب تبدأ من 25 جنيهًا

فيما تبدأ أسعار فانوس رمضان الخشب من 25 جنيهًا، وتتعدد تصميماته ما بين فانوس رمضان المحفور عله من جوانبه رمضان كريم أو صورة للهلال أو شخصيات كرتونية رمضانية.

سعر فوانيس رمضان 2025

أشكال مبتكرة من الفانوس البلاستيك بسعر 45 جنيهًا

ومن الأشكال المبتكرة، طرح فانوس بلاستيك بخامات وجودة مرتفعة تتراوح أسعاره بين 40 و45 جنيهًا، يصدر أصواتًا لأشهر أغاني رمضان إضافة إلى إضاءة.

سعر فانوس رمضان 2025

سعر فانوس بلورة في المحال التجارية

ومن تصميمات الفوانيس المبتكرة أيضًا، فانوس بلورة بتصميمن، الأول فانوس بلورة بداخله عروسة بسعر 150 جنيهًا، الثاني فانوس بلورة بداخله مجسم للكعبة بسعر 135 جنيهًا.

سعر فوانيس رمضان 2025

فوانيس رمضان تصميم شخصيات كرتونية بسعر 150 جنيها

كما يوجد تشكيلات من فوانيس رمضان بتصميمات شخصيات كرتونية متعددة بسعر 150 جنيهًا في المحال والمكتبات بشارع الفجالة.

سعر فوانيس رمضان 2025

أسعار فوانيس رمضان 2025

وفي نفس السياق، نستعرض اسعار فوانيس في المحال التجارية والمكتبات في منطقة وسط القاهرة، التي جاءت كالأتي:

تراوح سعر فانوس خرز بصوت وإضاءة بين 160 إلى 220 جنيهًا.

تراوح سعر فانوس فورجى معدن يعمل بالشموع العادية والإلكترونية بين 250 إلى 400 جنيه.

تراوح سعر فانوس رمضان بلاستيك بتصميم عصري جديد بداخله عروسة بين 180 إلى 350 جنيهًا.

تراوح سعر فانوس فنانيس بكار رمضان صوت وضوء بين 225 و325 جنيهًا.

اسعار فانوس رمضان 2025

أسعار فوانيس رمضان 2025

تراوح سعر فانوس رمضان الخشبي بتصميم هلال بين 270 و450 جنيهًا.

تراوح سعر فانوس ميدالية رمضان كريم عليقة + شخصيات رمضان 12 قطعًا بين 184 إلى 240 جنيهًا.

تراوح سعر فانوس رمضان الخشبي مع ليد من 160 إلى 290 جنيهًا.

تراوح سعر فانوس مربع بزجاج قبة كبيرة إسلامي ليد + نغمة رمضان حجم كبير من 664 إلى 800 جنيه.

سعر الفوانيس

أسعار فانوس رمضان 2025

تراوحت أسعار الفانوس الصاج بين 200 و900 جنيه. تراوحت أسعار الفانوس الشمعة بين 180 و75 جنيهًا. تراوحت أسعار الفانوس الخيامية بين 460 و560 جنيهًا. تراوحت أسعار الفانوس الخشب بين 260 و550 جنيهًا. تراوحت أسعار الفانوس البلاستيك بين 45 و330 جنيهًا. تراوحت أسعار الفانوس الخرز من 45 جنيهًا للميدالية فانوس إلى 450 جنيهًا للفانوس المعلق.

بنك مصر يجدد احتفاظه بـ 6 شهادات في" الأيزو" للعام الثالث على التوالي

جدد بنك مصر القطاع الإداري للعام الثالث على التوالي، احتفاظه ب 6 شهادات في نظم إدارة الجودة العالمية من شركة EURO CERT العالمية وهى شهادة الأيزو ISO9001:2015 في مجال نظام إدارة الجودة، شهادة الأيزو ISO14001:2015 في مجال نظام الإدارة البيئية، شهادة الأيزو ISO45001: 2018 في مجال نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، شهادة الأيزو ISO37000:2021 في مجال إرشادات الحوكمة المؤسسية، شهادة الأيزو ISO37301:2021 في مجال نظام إدارة الامتثال، شهادة الأيزو ISO20400:2017 في مجال ممارسات الشراء المستدام.

حيث تم تجديد هذه الشهادات للبنك بحضور الدكتور خالد صوفي رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والجودة ورئيس المنظمة الدولية للتقييس، والمهندس هاني الدسوقي رئيس المجلس الوطني للاعتماد وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية المعتمدة في هذه المجالات، وذلك بعد خضوعه لعملية تدقيق ومراجعة دقيقة من الجهة المانحة، للتأكد من توافق السياسات والإجراءات الداخلية مع المعايير العالمية لنظم الإدارة، ويُعد حصول القطاع الإداري ببنك مصر على هذه الشهادات تأكيدًا على التزام البنك بتطبيق أفضل الممارسات الإدارية وفقا للمعايير الدولية.

وفي هذا السياق، صرح حسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن حصول البنك على هذه الشهادات يُعد بمثابة إشادة دولية بقدرة البنك على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق نظم إدارة ناجحة في ستة مجالات مختلفة وهي نظم إدارة الجودة، البيئة، الصحة والسلامة المهنية، إرشادات الحوكمة المؤسسية، نظام إدارة الامتثال، ممارسات الشراء المستدام.

وتعد هذه الشهادات ترجمة حقيقية للجهود المبذولة والتحديث المستمر لأنظمة وإجراءات العمل بما يضمن تهيئة السُبل نحو تحقيق أعلى معدلات للأداء والاستخدام الأمثل للموارد والتوجه نحو ترشيد الإنفاق.

وأكد حسام الدين عبدالوهاب، أن هذه الشهادات تعكس الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لتحديث أنظمته وإجراءاته، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأداء والاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

ويحرص بنك مصر على تطوير مهارات كوادره البشرية من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة وفق أحدث الممارسات العالمية، وأن هذا الاهتمام المستمر يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في مختلف العمليات، وضمان تقديم الخدمات المصرفية بأفضل مستوى للعملاء، كما يلتزم البنك بتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية لضمان تحقيق الجودة الشاملة، وتعزيز الأداء المؤسسي بما يواكب التطورات العالمية في القطاع المصرفي.

ويعد حصول البنك على هذه الشهادات المرموقة بمثابة وسام استحقاق لثقة العملاء، الذين يُعتبرون محور اهتمام البنك وشركاء نجاحه، ويحرص البنك دائمًا على تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات العملاء، والحفاظ على نجاحه طويل المدى من خلال اتباع استراتيجيات تعكس التزام البنك بالتنمية المستدامة وتعزيز الازدهار الاقتصادي لمصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.