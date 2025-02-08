مزايا حساب سوبر كاش توفير في بنك مصر

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن مزايا حساب سوبر كاش توفير ذو العائد الشهري.

وأوضح مسئولو بنك مصر أنه يمكن للعملاء فتح حساب سوبر كاش التوفير ذي العائد الشهري من بنك مصر مع التمتع بعائد مميز يحتسب شهري على أدنى رصيد خلال الشهر ويتم فتح الحساب للعملاء الحاليين من خلال خدمة الانترنت والموبايل البنكي وللعملاء الجدد من خلال الموقع الإلكتروني.



كما يمكن للعملاء فتح سوبر كاش الجاري ذو العائد اليومي من خلال جميع قنوات فتح الحساب من بنك مصر مع التمتع بعائد مميز يحتسب ويضاف يوميًا إلى الحساب وذلك بصورة بطاقة الرقم القومي السارية (مع ضرورة إحضار أصل الرقم القومي للاطلاع)، مع العلم أنه لفتح الحساب (لا بد من وجود مهنة أو إثبات دخل للعميل).

تحديثات بنك مصر



ومن جانب آخر كشف بنك مصر عن إجراء بعض التحديثات على الخدمات المصرفية على مدار يومين.

وقال البنك في رسالة للعملاء إنه حرصًا على تقديم أعلى مستويات الجودة، برجاء العلم أنه سيتم إجراء بعض التحديثات على أنظمة البنك التشغيلية يومي:

الجمعة الموافق 7 فبراير 2025 اعتبارًا من الساعة 3:00 صباحًا وحتى 9:00 صباحًا

والسبت الموافق 8 فبراير 2025 اعتبارًا من الساعة 3:00 صباحًا وحتى 6:00 صباحًا

وأضاف البنك في رسالته للعملاء أنه يأسف لتأثر الخدمات المقدمة لهم خلال فترة التحديث.

بنك مصر توقع اتفاقية استراتيجية جديدة

وقع بنك مصر اتفاقية استراتيجية جديدة مع كلًا من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) وشركة الصافي للتطوير العقاري، بهدف إنشاء حساب وسيط لتسهيل العمليات المالية بين الأطراف الثلاثة، مما يعزز كفاءة الأداء المالي ويدعم تحقيق أهداف مشروعاتهم المشتركة بمنتهى الدقة والتنظيم، ويأتي هذا التعاون في إطار سعي بنك مصر لتقديم حلول مصرفية مبتكرة تعزز من كفاءة الأداء المالي وتحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات الرقمية الحديثة.

وقام بالتوقيع أحمد القاضي- رئيس قطاع المنتجات المصرفية الدولية للشركات والمؤسسات ببنك مصر، والمهندس أيمن عامر - مدير عام شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، والمهندس صافي وهبة - رئيس مجلس إدارة شركة الصافي للتطوير العقاري، وقد حضر التوقيع محمد خيرت - رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر مع نخبة متميزة من قيادات البنك والجهات المشاركة.

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