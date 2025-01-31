الجمعة 31 يناير 2025
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صنع في مصر ويبدأ من 40 جنيها، جولة في شوادر بيع فوانيس رمضان بالمنصورة (فيديو وصور)

شوادر فانوس رمضان
شوادر فانوس رمضان بالمنصورة، فيتو

انتشرت شوادر بيع الفوانيس بشوارع وميادين محافظة الدقهلية، ويعد الفانوس من أبرز مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم.

فانوس رمضان من الأفكار التراثية القديمة

وفكرة عمل فانوس رمضان من الأفكار التراثية القديمة، اعتاد الأطفال في الأحياء الشعبية قديمًا أن يتجمعون معا ويصنعون فانوس رمضان بأحجام كبيرة، بالأوراق الملونة والكرتون، وتعليقه في الحارات المصرية القديمة.

جولة في شوادر فوانيس رمضان بالمنصورة

وأجرت “فيتو” بثًّا مباشرًا تحت عنوان صناعة 100% مصرية والفانوس من 40 جنيه لـ 3 الاف.. جولة في شوادر فوانيس رمضان بـ المنصورة.

إقبال على شوادر فوانيس رمضان 

وانتشر الفانوس المصري بأنواعه المتعددة، شوادر فوانيس رمضان بمحافظة الدقهلية، وسط إقبال من أهالي المحافظة على الشراء لإهدائها لأطفالهم وأحبائهم.

تجسيد لشخصيات رمضان بالفوانيس 

والفانوس الصاج والخشب وتجسيد شخصيات رمضان من بوجي وطمطم  وفنانيس وبكار وفؤاد المهندس وسمورة ورامز جلال  يتم رسمها على ألواح الأخشاب وجوانب الفانوس الصاج وداخل الفانوس الزجاجي فضلًا عن تجسيد المدفع والكنفاني والمسحراتي هي الأكثر انتشارًا.

داخل صانع السعادة 100% صناعات مصرية

وأكد طارق محسن صاحب صناع السعادة للفوانيس، أن داخل صانع السعادة 100% صناعات مصرية، مؤكدًا الاستعداد لشهر رمضان منذ أكثر من 7 أشهر، يبدأ الموسم للتجهيز  عقب مراسم العيد الكبير نبدأ بالتجهيز لموسم الشهر الكريم.

مراحل تصنيع الفانوس

مراحل التصنيع للفانوس الصاج تبدأ  بدخول الصاج  الفرن وتطويعه بالأشكال الراغبين فيها وتلوينه والرسم عليه او دعمه بالهاند ميد.

وشدد على استقرار أسعار الفوانيس بنفس أسعار العام الماضي تبدأ من 40إلى 3000 جنيها حسب الحجم والإمكانيات.

تزيين المنازل والشوارع 

شوادر الفوانيس بشوارع وميادين ومحال الدقهلية بعد أن سمحت لهم المحافظة، بإقامتها بالميادين العامة وبعض الشوارع الرئيسة.

الفانوس المصري يتفوق على المستورد

استعدادات الأسر لشهر رمضان المعظم هذا العام تختلف عن السنوات الماضية، حيث كانت الغالبية العظمى تتجه لشراء المنتجات المستوردة خاصة "الفوانيس الصينية" التي تغلب عليها حاليًا الفانوس المصري رخيص السعر وعالي الجودة الذي يتميز بالطابع اليدوية والزخارف القديمة في ظاهرة جديدة بالمحافظة.

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الفانوس الصاج الأكثر طلبًا 

والفانوس الصاج، هو الأكثر طلبًا من المواطنين، موضحا أنه صناعة مصرية خالصة، تُصنعه المصانع والورش الصغيرة بأدوات بسيطة، وحيث قام المصنعين بإدخال فيه أضواء مبهجة لكى تجذب انتباه الأطفال ولاقت قبولهم، وأدخلنا عليه بعض الإضافات البسيطة كلمبة الإضاءة وكابل وفيشة الكهرباء ليكون جاهزًا للتشغيل فور تركيبه.

وأشار بائعون إلى أن الأسعار في متناول الجميع، حيث يوجد أنواع تبدأ أسعارها من 5 جنيهات، للفانوس "الميدالية" و10 جنيهات للفانوس "الخرز" وأنواع أخرى يصل سعرها لـ2000 جنيه.

وأوضحوا أن الأنواع الأكثر إقبالًا هي متوسطة السعر، التي تتراوح ما بين 25 و35 45 و50 جنيهًا، إضافة إلى الفانوس الصاج ذي الحجم المتوسط الذي يباع بسعر 125 جنيهًا والحجم الكبير بـ250 جنيها، شاملًا توصيلات الكهرباء ولمبات الإنارة.
 

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