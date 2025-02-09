الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أول تعليق لوزيرة التخطيط على قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص لـ7000 جنيه

الدكتورة رانيا المشاط،
الدكتورة رانيا المشاط، فيتو

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص  يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

 

اجتماع المجلس القومي للأجور

وأضافت المشاط، خلال ترأس اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.

اجتماع المجلس القومي للأجور
اجتماع المجلس القومي للأجور

تحسين مستوى معيشة المواطنين

وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

 

حضر الاجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، والمستشار شادي موسى – المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور.

رحلة زيادة أجور القطاع الخاص.. موعد إقرار الزيادة الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص.. عقوبات للشركات الممتنعة عن تطبيق الزيادة الجديدة.. وهذه الزيادة المتوقعة في الأجور

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025

كما شارك ممثلو النقابات العمالية، ورؤساء وممثلو اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المشاط القطاع الخاص الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص رفع الحد الادني للاجور المجلس القومي للأجور

مواد متعلقة

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025

رحلة زيادة أجور القطاع الخاص.. موعد إقرار الزيادة الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص.. عقوبات للشركات الممتنعة عن تطبيق الزيادة الجديدة.. وهذه الزيادة المتوقعة في الأجور
ads

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من البريد المصري لملايين العملاء

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025

القومي للأجور يرفع قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3%

رفض استئناف أحمد فتوح وتأييد حكم حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ

وزير العمل: العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيها للعاملين بالقطاع الخاص

المساهمة بـ 400 ألف دولار، أرقام ميشالاك مع الزمالك بعد شكوى النادي في فيفا

الشباب والرياضة تحقق في اختفاء 85 جهاز كمبيوتر من أحد مخازن الوزارة

عضو "القومي للأجور": القطاع الخاص ملزم بتطبيق الحد الأدنى 7000 جنيه (فيديو)

منوعات

المزيد

رصد سمكة الشيطان بالقرب من سواحل جزيرة إسبانية

خطأ مرعب للشرطة الأمريكية، قتلت الضحية وتركت اللصوص (فيديو)

قرد يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء سريلانكا

مجلس سيريوس الفيدرالي بروسيا يطلق مسابقة معمارية دولية في ختام منتدى كازانيش

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 9-2-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الأحد 9 فبراير 2025

أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور (أخر تحديث)

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الكانتلوب والفراولة في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية  دخول المستشفى في المنام وعلاقتها بالتخلص من الضغوط النفسية

يغفر فيها للجميع إلا نوعان، الأزهر للفتوى يوضح فضائل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

علي جمعة يكشف ظاهرة كونية أفزعت رسول الله وأخرجته مسرعًا للمسجد يجر رداءه

المزيد
الجريدة الرسمية