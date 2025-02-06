الخميس 06 فبراير 2025
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أخبار مصر

وزير العمل: توفير 2305 فرص عمل بإحدى الدول العربية

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران

أعلن وزير العمل محمد جبران عن فتح باب التقديم لـ 2305 فرص عمل في 23 تخصصا بإحدى شركات المقاولات بإحدى الدول العربية، ودعا الشباب من سن 25 إلى 40 عاما، إلى سرعة التقدم والحصول على الوظيفة المناسبة. 

وزير العمل يُعلن عن فرص عمل بشركة مقاولات

وأوضح جبران أن الوزارة مستمرة في توفير فرص العمل للشباب المصري بالداخل والخارج، مثمنًا دور مكاتب التمثيل العمالية الخارجية، التي تنسق مع الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بالعلاقات الدولية بالوزارة والإدارة العامة للتشغيل بالوزارة من أجل توفير تلك الفرص.

 

وأشارت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إلى أن الرواتب سيتم تحديدها حسب الخبرة مع توفير السكن والمواصلات لموقع العمل من خلال الشركة الطالبة، موضحة أن الوظائف هي (400 نجار مسلح، 400 حداد مسلح، 400 مبيض محارة، 200 نقاش، 100 كهربائي، 700 عامل عادي، 40 سائق معدات ثقيلة "تركتر - حفار - نساف - تريلا"، 4 فنيين جودة خرسانة، 2 كهربائي محطات، 4 مشغل محطات خرسانة، 6 مشغل محطات بامب، 3 ميكانيكي محطات، 6  فني مختبر، 4 فنيين تربة المعمل خرسانة، 1 مهندس برامج خبرة من "5- 10 أعوام"، 3 ميكانيكي معدات ثقيلة،6 مهندس مدني، 4 مهندس تكاليف خبرة من "5- 10 أعوام"، 5 محاسبين خبرة بشركات المقاولات، 2 فني شبكات تقنية "IT"، 6 مدخل بيانات،6 أمين مخزن، 3 ميكانيكي هيدروليك)، وسيتم تسجيل البيانات من خلال اللينك التالي من اليوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025 ولمدة 10 أيام.

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