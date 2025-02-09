الأحد 09 فبراير 2025
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القومي للأجور: زيادة منحة العمالة غير المنتظمة لـ1000 جنيه وهذا موعد التطبيق (فيديو)

منحة العمالة غير
منحة العمالة غير المنتظمة، فيتو
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زف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة بعد رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

 

زيادة منحة العمالة غير المنتظمة

وأكد "البدوي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي": زيادة المنحة المقدمة من وزارة العمل لـ العمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000 جنيها.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

ولفت إلى أن المنحة الجديدة سيتم صرفها للعمالة غير المنتظمة مع بداية شهر رمضان المقبل، وهي تساهم في تخفيف جزء من التحديات الاقتصادية.

 

العمالة غير المنتظمة المستفيدة من المنحة


وأشار إلي تحديد قانون العمل العمالة غير المنتظمة حيث تم حصرهم في 4 فئات من ضمنها صيد الأسماك والبناء وعمال المحاجر والزراعة.

يُقدِّم قانون العمل العديد من الامتيازات للعمالة غير المنتظمة، وذلك ضمن جهود الدولة لتحسين أوضاعهم المعيشية وضمان استقرارهم الاقتصادي. وفي هذا السياق، أطلقت وزارة العمل مبادرة لدعم هذه الفئة عبر تقديم منحة مالية شهرية قدرها 1000 جنيه.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة
 

تشمل المنحة المالية الفئات التالية:

العمالة اليومية في القطاع الخاص.

عمال التراحيل.

صغار المشتغلين لحسابهم الخاص.

الباعة الجائلون.

موزعو الصحف.

 

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