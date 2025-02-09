كأس الاتحاد الإنجليزي، أستون فيلا يتقدم على توتنهام بهدف في الشوط الأول

يتقدم فريق أستون فيلا على نظيره توتنهام بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما الآن على ملعب «فيلا بارك»، ضمن منافسات الدور الـ 32 من مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي.

وافتتح جاكوب رمزي التهديف مبكرا لفريق أستون فيلا في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول واللقاء.

تشكيل أستون فيلا ضد توتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي

جاء تشكيل أستون فيلا ضد توتنهام كالآتي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: جارسيا- مونسا- كامارا- لوكاس دين.

الوسط: مكجين- روجرز- تيليمانس.

الهجوم: ليون بايلي- دونيل مالين- جاكوب رامزي.

تشكيل توتنهام ضد أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي

حراسة المرمي: كنسكي.

الدفاع: بيدرو بورو- دانسو- جراي- سبينس.

الوسط: بيرجفال- كولوسيفسكي- بينتانكور.

الهجوم: ميكي- ماتياس تيل- سون هيونج مين.

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