10 صور ترصد مران الأهلي استعداد لمواجهة غزل المحلة بالدوري الممتاز

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تدريباته اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة استعدادًا لمواجهة غزل المحلة ضمن بطولة الدوري الممتاز.

واستأنف الأهلي تدريباته بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس.

وشهد مران الأهلي قيام وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر ثنائي الفريق بتنفيذ مرحلة جديدة من البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة حيث خاض الثنائي اليوم تدريبات خفيفة بالكرة من أجل تجهيزهما للمرحلة القادمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة غزل المحلة القادمة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي الخميس الماضي على بتروجت ٢-١ ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

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