الأحد 09 فبراير 2025
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خارج الحدود

تصريحات مستفزة لـ وزيرالطاقة الإسرائيلي المتطرف بشأن إقامة الدولة الفلسطينية

وزير الطاقة الإسرائيلي،
وزير الطاقة الإسرائيلي، فيتو

نقلت إذاعة  جيش الاحتلال  الإسرائيلي  تصريحات مستفزة عن وزير الطاقة الإسرائيلي المتطرف إيلي كوهين والتي قال فيها:"من يريد إقامة دولة فلسطينية فليفعل ذلك على أراضيه ونحن لن نعترض، هناك دول عربية تمتلك أراض واسعة ويمكن إقامة دولة فلسطينية هناك".

 

تصريحات مستفزة لوزير الطاقة الإسرائيلي 

ويأتي ذلك بعد الإدانات العربية الكبيرة لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، والتي دعا فيها إلى إقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية.

وفي السياق ذاته أدانت حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، تصريحات الاحتلال الإسرائيلي ضد المملكة العربية السعودية، مؤكدة: “ندين التصريحات الوقحة لمجرم الحرب نتنياهو، بشأن اقتراحه إقامة دولة فلسطينية على أراضي السعودية”.

حماس تدين تصريحات نتنياهو وتثمن دور السعودية

وأضافت حركة حماس في بيانها: "نعتبر هذه التصريحات عدائية بحق السعودية وشعبنا، وتعكس نهجا استعلائيا ونثني على الموقف السعودي الرافض لهذه التصريحات غير المسؤولة".

وتابعت حماس في بيانها: "نؤكد تقديرنا لموقف السعودية ضد مخططات تهجير شعبنا، ودعمها المستمر لقضيته"، وندعو إلى موقف عربي موحد يتصدى لهذه التصريحات الاستعمارية".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أدانت البحرين التصريحات الإسرائيلية بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

 

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جيش الاحتلال إقامة دولة فلسطينية نتنياهو السعودية

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