أول تعليق لـ حماس على انسحاب جيش الاحتلال من محور نتساريم

أعلنت حركة حماس اليوم الأحد، أن الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من محور نتساريم في قطاع غزة يمثل استكمالا لفشل أهداف "حرب الإبادة" على الشعب الفلسطيني.

حماس: انسحاب الاحتلال من نتساريم دليل على فشل حرب الإبادة وصمود غزة





وأكدت الحركة في بيان رسمي أن عودة النازحين إلى منازلهم، واستمرار عمليات تبادل الأسرى، والانسحاب من محور نتساريم، تدحض مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحقيق النصر الكامل.

وأشارت حماس إلى أن محاولات إسرائيل بسط سيطرتها على قطاع غزة وتقسيمه قد باءت بالفشل، وذلك بفضل "بسالة المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني".

قطاع غزة سيبقى أرضا محررة بسواعد أبنائها

كما أكدت أن ما لم تحققه إسرائيل خلال 15 شهرا من حرب شملت التجويع والتدمير الممنهج ومحاولات التهجير، لن تتمكن أي صفقات خارجية، بما في ذلك تلك التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من تحقيقه".

واختتمت بيانها بالتأكيد على أن قطاع غزة سيبقى أرضا محررة بسواعد أبنائها ومجاهديها، ومحرمة على الغزاة المحتلين وأي قوة خارجية تسعى للسيطرة عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.