الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أول تعليق لـ حماس على انسحاب جيش الاحتلال من محور نتساريم

حماس، فيتو
حماس، فيتو

أعلنت حركة حماس  اليوم الأحد، أن الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال  الإسرائيلية من محور نتساريم في قطاع غزة يمثل استكمالا لفشل أهداف "حرب الإبادة" على الشعب الفلسطيني.

 حماس: انسحاب الاحتلال من نتساريم دليل على فشل حرب الإبادة وصمود غزة
 
 

وأكدت الحركة في بيان رسمي أن عودة النازحين إلى منازلهم، واستمرار عمليات تبادل الأسرى، والانسحاب من  محور نتساريم، تدحض مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحقيق النصر الكامل.

وأشارت حماس إلى أن محاولات إسرائيل بسط سيطرتها على قطاع غزة وتقسيمه قد باءت بالفشل، وذلك بفضل "بسالة المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني".

 قطاع غزة سيبقى أرضا محررة بسواعد أبنائها 

كما أكدت أن ما لم تحققه إسرائيل خلال 15 شهرا من حرب شملت التجويع والتدمير الممنهج ومحاولات التهجير، لن تتمكن أي صفقات خارجية، بما في ذلك تلك التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من تحقيقه".

واختتمت بيانها بالتأكيد على أن قطاع غزة سيبقى أرضا محررة بسواعد أبنائها ومجاهديها، ومحرمة على الغزاة المحتلين وأي قوة خارجية تسعى للسيطرة عليها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشعب الفلسطيني بنيامين نتنياهو حركة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فلسطين غزة قوات الاحتلال الاسرائيلية إسرائيل

مواد متعلقة

"كل يوم بيموت مننا واحد"، أسير فلسطيني يكشف فظائع داخل سجون الاحتلال (فيديو)

حماس: ما لم يحققه الاحتلال في 15 شهرا لن يحققه ترامب بالصفقات

جيش الاحتلال يوسع عملية السور الحديدي شمال الضفة الغربية
ads

الأكثر قراءة

تشييع جنازة الأمير كريم الحسيني «الأغاخان الرابع» لمثواه الأخير في أسوان (صور)

حقيقة طلاق بوسي شلبي من محمود عبد العزيز دون علمها

حذف عبارة «قوانين سيئة السمعة» من مضبطة النواب، تعرف على التفاصيل

بن غفير يدعو للبدء فورًا في تعزيز الهجرة الطوعية: أصبحنا نكتة الشرق الأوسط

مواعيد مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز

أسباب عدم فسخ الزمالك عقد ميشالاك

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 9-2-2025 ببداية التعاملات

ترامب يستبعد ترحيل الأمير هاري من أمريكا: "كفاية عليه مشاكل مراته"

منوعات

المزيد

ترامب يستبعد ترحيل الأمير هاري من أمريكا: "كفاية عليه مشاكل مراته"

سحب الجنسية الكويتية من 4 آلاف امرأة

التايلانديون المفرج عنهم من غزة يصلون إلى بانكوك (صور)

انفجار إحدى عجلات سيارة الرئيس الصربي أثناء سيرها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

فرصة لشراء السكر قبل رمضان، سعر الكيلو للمستهلك اليوم الأحد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 9-2-2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأحد 9-2-2025 بالبورصات العالمية

4 آلاف جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأحد 9 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

ترتيب محمد صلاح بين هدافي ليفربول التاريخيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم مس المصحف والصيام للحائض؟ رد حاسم من أمين الفتوى

ما هو سؤال الله للذين يستعجلون العذاب؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 9 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية