بيان ناري من حماس ردا على تصريحات نتنياهو ضد السعودية

أدانت حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، تصريحات الاحتلال الإسرائيلي ضد المملكة العربية السعودية، مؤكدة: “ندين التصريحات الوقحة لمجرم الحرب نتنياهو، بشأن اقتراحه إقامة دولة فلسطينية على أراضي السعودية”.

حماس تدين تصريحات نتنياهو وتثمن دور السعودية

وأضافت حركة حماس في بيانها: "نعتبر هذه التصريحات عدائية بحق السعودية وشعبنا، وتعكس نهجا استعلائيا ونثني على الموقف السعودي الرافض لهذه التصريحات غير المسؤولة".

وتابعت حماس في بيانها: "نؤكد تقديرنا لموقف السعودية ضد مخططات تهجير شعبنا، ودعمها المستمر لقضيته"، وندعو إلى موقف عربي موحد يتصدى لهذه التصريحات الاستعمارية".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أدانت البحرين التصريحات الإسرائيلية بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

حق الشعب الفلسطيني سيبقى راسخًا ولن يستطيع أحد سلبه

وثمنت المملكة العربية السعودية ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيال ما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشيرة إلى أن هذه العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض.

جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الخارجية السعودية أكدت فيه أن مواقف الدول الشقيقة تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية لدى الدول العربية والإسلامية.

وأكدت المملكة رفضها القاطع لمثل هذه التصريحات التي تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي.

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