السبت 08 فبراير 2025
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خارج الحدود

الإمارات ترفض تصريحات نتنياهو ضد السعودية وتؤكد سيادة المملكة خط أحمر

الإمارات
الإمارات

أعلنت  دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان صادر عنها اليوم السبت،  عن رفضها  للتصريحات غير المقبولة والمستفزة التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية.

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن السعودية 

وقالت الإمارات في بيانها:" دولة الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع السعودية والوقوف معها ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها وسيادتها".

وأضاف البيان:" سيادة السعودية خط أحمر ولن نسمح لأي دولة بتجاوز ذلك أو التعدي عليه نرفض المساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ومحاولة تهجيره".

وتابع البيان:"   ضرورة إيجاد أفق سياسي يفضي إلى حل الصراع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.. ولا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين".

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها  اليوم السبت، بأشد العبارات التصريحات الإسرائيلية العنصرية المعادية للسلام التي طالبت بإقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية.

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو ضد السعودية 

وقالت وزارة الخارجية في بيانها " إن تصريحات نتنياهو انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاقها، وعدوانا على سيادة وأمن واستقرار المملكة العربية السعودية بل والدول العربية كافة".

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الإمارات السعودية نتنياهو إقامة دولة فلسطينية

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