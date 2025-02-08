السبت 08 فبراير 2025
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خارج الحدود

الخارجية السودانية تستنكر تصريحات إسرائيل ضد السعودية

خارجية السودان،فيتو
خارجية السودان،فيتو

استنكرت وزارة الخارجية السودانية، التصريحات غير المسئولة الصادرة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلية بخصوص المملكة العربية السعودية، وما تضمنته من مساس بسيادتها وتحدي القوانين والأعراف الدولية.

السودان تستنكر تصريحات إسرائيل ضد السعودية

وقالت الخارجية السودانية في بيان لها: “إن الحديث عن إقامة دولة فلسطينية داخل الأراضي السعودية ، لا يعد فقط انتهاكًا لسيادة المملكة الشقيقة، بل يمثل تماديًا من إسرائيل في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وخرق قواعد القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة”.

السودان يجدد موقفه في دعم الشعب السوداني

وجدد السودان، موقفه المبدئي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ورفض التلويح بتهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه.

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