الخارجية السودانية تستنكر تصريحات إسرائيل ضد السعودية

استنكرت وزارة الخارجية السودانية، التصريحات غير المسئولة الصادرة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلية بخصوص المملكة العربية السعودية، وما تضمنته من مساس بسيادتها وتحدي القوانين والأعراف الدولية.

السودان تستنكر تصريحات إسرائيل ضد السعودية

وقالت الخارجية السودانية في بيان لها: “إن الحديث عن إقامة دولة فلسطينية داخل الأراضي السعودية ، لا يعد فقط انتهاكًا لسيادة المملكة الشقيقة، بل يمثل تماديًا من إسرائيل في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وخرق قواعد القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة”.

السودان يجدد موقفه في دعم الشعب السوداني

وجدد السودان، موقفه المبدئي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ورفض التلويح بتهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.