حزب الوفد يدين التصريحات الإسرائيلية ضد السعودية ويشيد بموقف مصر

أدان الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، التصريحات الإسرائيلية التي تستهدف المملكة العربية السعودية، واصفًا إياها بالاستفزازية وغير المسؤولة، مشددًا على أنها تتنافى مع مبادئ العلاقات الدولية واحترام سيادة الدول.

محاولات لزعزعة الاستقرار في المنطقة



وأكد رئيس حزب الوفد، أن هذه التصريحات تأتي في سياق محاولات لزعزعة الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن السعودية دولة ذات سيادة وتتمتع بثقل إقليمي ودولي، ولن تنجرف وراء مثل هذه الاستفزازات.

واستنكر الدكتور عبد السند يمامة، الطرح الإسرائيلي المتعلق بفكرة إقامة دولة فلسطينية على أراضٍ سعودية، معتبرًا أن هذا الطرح مرفوض تمامًا ويمثل تجاوزًا واضحًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

إقامة الدولة الفلسطينية



وأكد أن القضية الفلسطينية لن تُحل إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية نفسها.

وأشاد رئيس حزب الوفد، بالموقف المصري الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن مصر تقف دائمًا إلى جانب أشقائها العرب في مواجهة أي تهديدات أو محاولات للمساس بأمنهم القومي.

وأثنى على البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، الذي أكد رفض القاهرة لأي محاولات للمساس بأمن واستقرار السعودية، معتبرًا أن هذا الموقف يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين ووحدة الموقف العربي في مواجهة التحديات المشتركة.

ودعا رئيس حزب الوفد المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه مثل هذه التصريحات التي من شأنها تأجيج التوتر في المنطقة، مؤكدًا على أهمية احترام سيادة الدول، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفقًا للقرارات الدولية.

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