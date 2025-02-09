جراديشار: أتطلع للمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية وهذا وعدي للجماهير

أعرب نيتس جراديشار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته لخوض منافسات كأس العالم للأندية مع النادي الأهلي، ووعد الجماهير بإظهار أفضل ما لديه.

وتحدث جراديشار عن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، وأوضح أن مواجهة إنتر ميامي في مباراة الافتتاح وبرفقته ليونيل ميسي أمر رائع، لطالما رغبت في خوض مثل هذه المباريات، لذا لا أستطيع الانتظار وأتطلع بشغف إلى أن أكون جزءًا منها.

أعتقد أنه في كل مباراة لديك فرصة للفوز بغض النظر عن المنافس، عليك فقط أن تبذل قصارى جهدك وتقدم أفضل ما لديك، وأنا أعتقد أن لدينا فرصة كبيرة للمضي قدمًا في البطولة، نفس الشيء بالنسبة إلى دوري أبطال إفريقيا، إنه أمر مذهل للغاية، فلم ألعب مباريات مثل هذه من قبل، لذا سأكون سعيدًا جدًّا بالمشاركة بها».

وعن أصداء انتقاله للأهلي من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قال: «نعم، أشعر بذلك، فالرسائل لا تتوقف على هاتفي، انتقلت من ألف متابع إلى 190 ألفًا، إنه أمر جنوني».

وتحدث جراديشار عن طقوسه قبل المباراة وقال: «قبل المباريات أذهب لتفقد الملعب ثم أستمع إلى الموسيقى وأستعد للمباراة وأدخل المواجهة بذهن صافٍ، لأظهر لماذا أنا هنا».

واختتم جراديشار حواره بالحديث عن جماهير الأهلي وأوضح: «لم أقابل الكثير من الجماهير بعد، لكن في طريقي إلى الفندق يريد الجميع التقاط صورة معي، وعندما أذهب إلى التسوق يطلب الجميع التقاط صورة أيضًا، الجماهير هنا لطيفة جدًّا، لا يفرضون عليك التقاط الصور بل يطلبون ذلك بكل احترام. أعدهم بأنني سأبذل قصارى جهدي في الملعب وفي كل تدريب وفي كل مباراة، وسأظهر أفضل ما لدي لأساعد الفريق على الفوز بالألقاب».

ماذا قدم الوافدون الجدد في الانتقالات الشتوية مع الأهلي حتى الآن؟

جراديشار شارك مع الأهلي حتى الآن في 3 مباريات، جاء بديلا في مباراة وشارك في 2 بشكل أساسي، نجح في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدفين.

أحمد رضا لم يلعب مع الأهلي حتى الآن سوى في مباراة وحيدة بعدما شارك أمام بتروجيت بديلا.

مصطفى العش شارك مع الفريق حتى الآن في 3 مباريات ونجح في صناعة هدف وحيد.

أشرف بن شرقي لم يشارك مع الفريق حتى الآن في أي مباراة بسبب الإصابة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي أمس الأول الخميس على بتروجت ٢-١ ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

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