متابعة صيانة أعمدة الإنارة بمركز الإبراهيمية فى الشرقية

تابع يسري راشد رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، مع المهندس سامي أبو ستين رئيس قسم الإنارة أعمال الصيانة الدورية التي قام عليها الفريق المختص من قسم الإنارة، حيث تم عمل إصلاح لخطوط الإنارة وصيانة الكشافات بقرية الطواحين التابعة للوحدة المحلية بمباشر.

استمرار أعمال الصيانة

وأكد استمرار حملات الصيانة المكثفة لمنظومة الإنارة العامة بنطاق المدينة والوحدات المحلية التابعة، مع التشديد على المراجعة الدورية لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة للتعامل الفورى تحقيقًا للصالح العام.

الوحدة المحلية بقرية شرقية مباشر

قال مركز ومدينة الإبراهيمية إن محسن قنديل رئيس الوحدة المحلية بمباشر قام بقيادة فريق العمل المعاون له برفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية بأماكن متفرقة داخل نطاق الوحدة.

شادية مصطفى

كما قامت شادية مصطفى رئيس الوحدة المحلية بالحلوات بأعمال الدهانات لمظلة مدخل قرية الحلوات للحفاظ على المظهر الجمالي وتم متابعة أعمال رفع القمامة من الشوارع الرئيسية بقرية الحلوات.

رئيس الوحدة المحلية بكفور نجم

وقام أحمد إبراهيم عطية رئيس الوحدة المحلية بكفور نجم برفع تراكمات القمامة من نقاط التجمع بنطاق قرى كفور نجم بواسطة عمال تحسين البيئة، وذلك سعيًا من الأجهزة التنفيذية لتقديم الخدمات بأفضل مستوى للمواطنين

محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعات الميدانية بمختلف القطاعات للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاهتمام بالشكل الجمالي والحضاري للقرى

مراعاة كافة الاشتراطات

بالإضافة إلى تكثيف المتابعة الدورية لأعمال صيانة أعمدة الإنارة للتأكد من إجراء الصيانة لها والتحقق من مراعاتها لكافة اشتراطات الأمن والسلامة بها حفاظا على أمن وسلامة المواطنين

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