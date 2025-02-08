الشرقية تتصدر مبادرة القضاء على السمنة وتقدم الخدمة لأعلى نسبة مترددين في مصر

تواصل الفرق الطبية بـ وحدات الرعاية الأولية بمحافظة الشرقية تصدرها لجميع محافظات الجمهورية في تقديم الخدمة للمواطنين على مدار الثلاثة أسابيع الأولى منذ انطلاق فعاليات مبادرة القضاء على السمنة بوحدات الرعاية الأولية،

تدشين المبادرة على مستوى الجمهورية

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى من صحة محافظة الشرقية ان تلك المبادرة قد تم تدشينها على مستوي الجمهورية يوم الأحد الموافق ١٩ يناير ٢٠٢٥، تحت عنوان «تغذيتك.. مفتاح سعادتك!».

الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، وإشراف الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، والسيد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

وكيل وزارة الصحة يشكر وكيل المديرية وآخرين

وقدم الدكتور هاني جميعة الشكر للفرق الطبية المشاركة في المبادرة وكذلك الشكر الموصول للدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة برلنتي عبدالحميد مدير إدارة الرعاية الأساسية، ومديري الإدارات الصحية المشاركة في المبادرة،

تقديم الخدمة الطبية

لافتًا إلى أن وزارة الصحة والسكان قدمت الشكر أيضًا للفرق الطبية بمحافظة الشرقية بعد تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بجودة عالية وتحقيق أعلى نسب تردد على مستوى الجمهورية، مشيرًا بأن المبادرة تتضمن تفعيل عيادات تخصصية للسمنة بوحدات الرعاية الأولية بأسعار رمزية، وذلك خلال جميع أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية مساءًا،

تقليل المضاعفات الصحية للسمنة

وذلك بهدف تقليل الوفيات الناتجة عن السمنة والمضاعفات الصحية لها، ورفع الوعي المجتمعي حول مخاطر السمنة، وتشجيع أنماط حياة صحية، وخفض معدلات الأمراض المزمنة المرتبطة بالسمنة وأمراض القلب.

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