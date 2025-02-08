السبت 08 فبراير 2025
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محافظات

الشرقية تشترط استيفاء الشروط البيئية والقياسات لإعطاء الموافقات بإنشاء 3 محطات شبكات للهواتف المحمولة

محافظ الشرقية،فيتو
محافظ الشرقية،فيتو

أكد  المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام  بمحافظة الشرقية قيام لجنة فحص وتقييم إنشاء محطات المحمول بإدارة شئون البيئة بالديوان العام بإجراء المعاينات الخاصة لعدد 3 مواقع جديدة لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز أولاد صقر والحسينية ومشتول السوق  و تمت الموافقة وإعطاء التصاريح الابتدائية لهم.

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 حيث تم استصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية  بمعرفة لجان شؤون البيئة وتقديم شهادات القياس الخاصة بتلك المحطات للتأكد من مطابقتها لاشتراطات البروتوكول الموقع بين  وزارة الاتصالات  وزارة الصحة والسكان  وزارة البيئة.

 ومنها إنشاء البرج على سطح خرسانى، وأن يبعد عن سور المدارس مسافة لا تقل عن 20 مترا من مرحلة رياض الأطفال حتي المرحلة الإعدادية، وعدم إقامة برج تقوية شبكة محمول على سطح مستشفى متكامل،  لعدم التداخل بين الموجات الكهرومغناطيسية وأجهزة القلب أو العناية المركزة بالمستشفى.

كما أوضح مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام إلى قيام لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شئون البيئة بفحص 254  نموذج تقييم أثر بيئي لطلبات إنشاء مشروعات جديدة، تمت الموافقة على 237 مشروعا وذلك بعد التأكد من توافر الاشتراطات البيئية والصحية واستيفاء 15 مشروعا لحين توافر الاشتراطات المطلوبة  بالإضافة لإعداد السجل البيئي لعدد 5 منشآت وإجراء القياسات البيئية لعدد منشآت فضلًا عن فحص 57  شكوى للمواطنين.

 

وبدوره وجه المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية إدارة شئون البيئة بالديوان العام بعدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية ومحطات المحمول إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية، وكذلك التفتيش بشكل دوري على هذه المنشآت ومحطات المحمول بنطاق المحافظة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين ولضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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المهندس ماهر الشناف مدير ادارة شؤون البيئة الديوان العام محافظة الشرقية انشاء محطات المحمول مراكز الحسينية ومشتول مواقع جديدة لانشاء محطات

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