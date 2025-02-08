السبت 08 فبراير 2025
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1963 مستفيدًا من القافلة الطبية بالعاشر من رمضان وتحويل 7 حالات لإجراء جراحات

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تفعيل خدمة التسجيل الالكترونى لمترددى القوافل الطبية

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية أن القافلة الطبية المجانية بالحى العاشر بمدينة العاشر من رمضان استمرت يومين واشتملت على عدد ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، وتخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال

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إجراء كافة الفحوصات المعملية 

 وقال محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية  انه قد تم إجراء كافة الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط،تحت مظلة تامة من الإجراءات الوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية.وتم توقيع الكشف الطبي المجاني على1963مريض من أهالي المدينة،

تحويل 7 حالات مرضية تحتاج إلى جراحة 

 وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 7 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، فضلًا عن تنظيم ندوات وجلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين.

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 محافظ الشرقية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على أهمية تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، ضمن مبادرة حياة كريمة، مشيدًا بدور مديرية الصحة بالشرقية لتفعيل خدمة التسجيل الإلكتروني بالرقم القومى للحالات المترددة على القافلة الطبية العلاجية الشاملة، وذلك بالحى العاشر بمدينة العاشر من رمضان.   

 

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الدكتور هانى مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية القافلة الطبية المجانية الحي العاشر مدينة العاشر من رمضان 10 تخصصات طبية استمرت يومان

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