مقتل 30 شخصا في حادث حافلة بالمكسيك
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن أكثر من 30 شخصا لقوا حتفهم في حادث تعرضت له حافلة في جنوب المكسيك.
حادث مرعب لحافلة في المكسيك
وأفادت التقارير بأن الحافلة المكسيكية كانت في رحلة بين كانكون وتاباسكو.
وقال أوفيديو بيرالتا رئيس بلدية كومالكالكو، وهي بلدة في تاباسكو: "نولي انتباهنا للسلطات الاتحادية وسلطات الولاية للمساعدة في أي شيء تطلبه".
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