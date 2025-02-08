مقتل 30 شخصا في حادث حافلة بالمكسيك

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن أكثر من 30 شخصا لقوا حتفهم في حادث تعرضت له حافلة في جنوب المكسيك.

حادث مرعب لحافلة في المكسيك

#ReporteRojo #Tabasco



🚨🚑🔥La madrugada de este sábado el choque frontal de un trailer contra un autobús de la línea #Acosta en la carretera #Villahermosa-#Escarcega antes del crucero a #Jonuta, dejó al menos 12 muertos y 9 sobrevivientes; cubría la ruta #Comalcalco-#Cancun pic.twitter.com/chXBlDNAVk February 8, 2025



وأفادت التقارير بأن الحافلة المكسيكية كانت في رحلة بين كانكون وتاباسكو.

🇲🇽 𝗕𝘂𝘀 𝗮𝗰𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗶𝗻 𝗠𝗲𝘅𝗶𝗰𝗼 𝗸𝗶𝗹𝗹𝘀 𝗮𝘁 𝗹𝗲𝗮𝘀𝘁 𝟯𝟬



A tragic accident occurred this morning on the Escárcega-Villahermosa highway, Mexico, where a trailer collided with an Acosta line bus traveling from Cancún to Comalcalco.



The bus had departed Cancún… pic.twitter.com/PynotLvTLs — The Global Beacon (@globalbeaconn) February 8, 2025

وقال أوفيديو بيرالتا رئيس بلدية كومالكالكو، وهي بلدة في تاباسكو: "نولي انتباهنا للسلطات الاتحادية وسلطات الولاية للمساعدة في أي شيء تطلبه".

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