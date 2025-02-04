إطلاق "التنين الأبيض وشخصيات أخرى منسية" في نسخته العربية للمكسيكي أدولفو كوردوبا بمعرض القاهرة للكتاب

في حفل مميز أقيم ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وبحضور سفيرة دولة المكسيك، ليونورا رويدا، شهدت القاعة الدولية ببلازا "2" صباح اليوم إطلاق كتاب "التنين الأبيض وشخصيات أخرى منسية" في نسخته العربية للكاتب المكسيكي أدولفو كوردوبا.

التنين الأبيض

تضمن الحفل ندوة شارك فيها كل من الكاتب أحمد عويضة، الفائز بالنسخة الثانية من مسابقة الترجمة من الأدب المكسيكي، والمترجمة أماني السيد أبو العز، والمترجم خالد سالم، مسؤول لجنة التحكيم في المسابقة، بحضور د. كرمة سامي، مدير المركز القومي للترجمة.

بدأت المترجمة أماني السيد أبو العز كلماتها مرحبة بالحضور، متوجهة بالشكر لمعرض الكتاب الذي أتاح الفرصة لإطلاق ومناقشة هذا الكتاب المترجم، كما عبرت عن شكرها لسفيرة المكسيك ليونورا رويدا على دعمها المستمر للأدب المكسيكي في مصر. كما تم عرض فيديو يلخص التعاون المثمر بين المركز القومي للترجمة وسفارة المكسيك.

من جهتها، أشارت د. كرمة سامي إلى أن الكتاب الأول في المسابقة كان قد حقق نجاحًا هائلًا حيث بيع منه أكثر من مليون نسخة باللغة الإسبانية، في حين أن "التنين الأبيض" في نسخته الثانية يتسم بسحر جديد، ويعتبر توجهًا نحو استكشاف دواخل الإنسان وفلسفته. وأعربت عن أملها في أن تحقق النسخة الثالثة من المسابقة نجاحًا أكبر.

سفيرة المكسيك، ليونورا رويدا، عبرت عن سعادتها بالتعاون الثقافي بين مصر والمكسيك، مشيرة إلى أن المسابقة بدأت في عام 2021 لتعريف الأدب المكسيكي في مصر والشرق الأوسط.

وأشادت بمشاركة أكثر من 300 مترجم من العالم العربي، معلنة عن فوز أحمد عويضة في النسخة الثانية. كما أعربت عن شكرها للكاتب المكسيكي أدولفو كوردوبا، الذي أبدى امتنانه لتسمح له المسابقة بترجمة روايته الفائزة بالجائزة.

وفي كلمة المترجم أحمد عويضة، الذي تحدث عن تجربته الشخصية في الترجمة، أشار إلى أنه بدأ تعلم الإسبانية في عام 2018 من أجل التعمق في الأدب اللاتيني، مشيرًا إلى أن الكتاب يوجه رسالة متعددة الفئات العمرية، وهو أحد أبرز مزايا الكتاب. كما أبدى رغبته في ترجمة شخصية السيد أحمد عبد الجواد من ثلاثية نجيب محفوظ.

أما عبر تقنية الفيديو، فقد تحدث الكاتب المكسيكي أدولفو كوردوبا عن أهمية الكتاب كوسيلة لجذب جمهور واسع من مختلف الأعمار والاهتمامات، موضحًا أن الكتاب يتناول مواضيع التداخل النصي والمرحلة النمو والتمازج بين الأجناس. وأكد أن الثقافة العربية جزء من ثقافته، مبرزًا تداخل الكلمات العربية في لغته، وأعرب عن أمله في زيارة مصر قريبًا.

من جهته، أكد المترجم خالد سالم، عضو لجنة التحكيم، على التحديات التي واجهته في اختيار أفضل ترجمة بين العديد من الترجمات الرائعة. وقد أشار إلى أن ما لفت نظره في ترجمة أحمد عويضة كان دقة اختيار الكلمات وسلامة اللغة، ما جعل الترجمة تصل إلى كافة فئات القراء بشكل مميز.

الكتاب "التنين الأبيض وشخصيات أخرى منسية" يمثل علامة فارقة في مسيرة الأدب المكسيكي المترجم إلى العربية، ويعد ثمرة التعاون الثقافي بين مصر والمكسيك.

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