تفاصيل فترة الانتقالات الشتوية للدوري المصري 2024-2025.. الأهلي والزمالك في المقدمة.. و4 أندية من دون تعاقدات

اتحاد الكرة، أغلقت إدارة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، باب القيد لفترة الانتقالات الشتوية للموسم الكروي الحالي 2024 - 2025 في تمام السابعة من مساء أمس السبت.

وتمكن 14 ناديا من أندية الدوري المصري الممتاز من التعاقد مع صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية، بينما لم تبرم 4 أندية أي تعاقدات خلال الميركاتو.

ويعد الاتحاد السكندري هو أكثر الأندية إبرامًا للصفقات خلال الانتقالات الشتوية، فيما جاءت أندية زد وبتروجيت والبنك الأهلي كأقل فرق تعاقدت مع صفقات.

ونستعرض لكم خلال القادمة صفقات أندية الدوري الممتاز التي تم التعاقد معها خلال الانتقالات الشتوية.

صفقات الأهلي

السلوفيني نيتس جراديشار

أحمد رضا

مصطفى العش

المغربي أشرف بن شرقي

قيد التونسي علي معلول

صفقات الزمالك

محمود جهاد من فاركو

أحمد حسام من الجونة

صلاح الدين مصدق

أحمد الجفالي

صفقات المصري

النيجيري جون إيبوكا

مصطفى أبو الخير

أحمد علي عامر

صفقات مودرن سبورت

التونسي معتز زدام

علي فوزي

أحمد يوسف

حسام حسن

محمد هلال

وليد علي فرج

صفقات سيراميكا كليوباترا

شراء عقد الجزائري أحمد قندوسي من الأهلي

محمد رضا "بوبو"

مازن ياسر

الجزائري عمر بالخير

أحمد عبد الرحمن

صفقات الاتحاد السكندري

محمود علاء

شكري نجيب

يوسف أسامة نبيه

إسلام مرزوق

سمير فكري

الإيفواري كرامو كوامي

نور الدين بحار

علاء مارسيلو

صفقات سموحة

عمرو السيسي

قطع إعارة أحمد حكم من غزل المحلة

علي عمرو

صفقات إنبي

حسام غانم "إيفونا"

أحمد زكي

زياد كمال قطع إعارة من الزمالك

صفقات غزل المحلة

عبد الرحمن خالد "جبنة"

موسى فراوي

عماد ميهوب

أحمد فوزي

أحمد ياسين

الفلسطيني محمود وادي

أحمد ياسر

صفقات الجونة

محمد النحاس

محمود عباس

مروان محسن

عبد الله ياسين

محمود العالمي

صفقات حرس الحدود

رأفت خليل

محمد إسماعيل

طارق طه

كريم يحيى

صفقات زد

الرواندي رافائيل يورك

صفقات البنك الأهلي

حسن أحمد

صفقات بتروجت

أدهم حامد

4 أندية لم تبرم صفقات خلال الانتقالات الشتوية

وهناك 4 أندية لم تتعاقد من أي صفقة خلال الانتقالات الشتوية وهي: طلائع الجيش وبيراميدز والإسماعيلي وفاركو.

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