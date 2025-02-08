السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يعلن رسميا التعاقد مع المغربي صلاح مصدق (فيديو)

الزمالك يعلن رسميا
الزمالك يعلن رسميا التعاقد مع المغربي صلاح مصدق

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن التعاقد مع المغربي صلاح الدين مصدق مدافع فريق نهضة الزمامرة المغربي، خلال فترة الانتقالات الشتوية ، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ووقع صلاح الدين مصدق على عقود الانتقال لنادي الزمالك رسميًا لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم، بعد الاتفاق مع ناديه على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

يأتي التعاقد مع المدافع في إطار سياسة النادي بالتعاقد مع العناصر التي طلب الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس ضمها لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر الزمالك فيديو من تقديم صلاح مصدق لاعبا للزمالك وعلقت:" قادمًا من بلاد المغرب، رحبوا معنا بأسد الأطلس صلاح الدين مصدق 

وفي السطور التالية، نستعرض أرقام صلاح مصدق بعد انضمامه إلى الزمالك.

أرقام صلاح مصدق لاعب الزمالك المرتقب

يلعب صلاح مصدق في مركز قلب الدفاع وقيمته السوقية 450 ألف يورو ويبلغ من العمر 26 عاما.

في الموسم الجاري خاض صلاح مصدق مع فريق نهضة الزمامرة المغربي 17 مباراة في جميع البطولات بواقع 1443 دقيقة، سجل خلالها هدفين وتلقى بطاقتين صفراء.

وفي إجمالي مشواره الاحترافي خاض "مصدق"، 100 مباراة بواقع 6467 دقيقة سجل خلالها هدفين وصنع هدفين وتلقى 11 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك صفقات الزمالك صلاح مصدق المغربي صلاح مصدق المدافع المغربي صلاح مصدق

مواد متعلقة

المصري يفوز على الاتحاد بهدفي كريم بامبو في الدوري الممتاز

زمالك 2009 يفوز على الأهلي بثنائية في بطولة الجمهورية للناشئين

مران الزمالك، عمر جابر يشارك في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة

الدوري الممتاز، المصري يتقدم على الاتحاد بهدف بامبو في الشوط الأول

مران الزمالك، تدريبات استشفائية وتأهيلية للأساسيين في مباراة الإسماعيلي

جروس يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك بعد الفوز على الإسماعيلي

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يُطيح بـ ليتون أورينت من كأس الاتحاد الإنجليزي

صفقة الزمالك المنتظرة، أحمد الجفالي يصل القاهرة خلال ساعات

ads

الأكثر قراءة

لا نريد الصدام وملتزمون باتفاقية السلام، رسائل من أمريكا وإسرائيل لمصر

شتمني بأهلي، ناصر ماهر يصدر بيانا رسميا بعد طرده في مباراة الإسماعيلي

مزيد من الانخفاض، درجات الحرارة غدا الأحد فى مصر

رسميا، انتهاء فترة الانتقالات الشتوية وغلق باب القيد باتحاد الكرة

رد ناري من السلطة الفلسطينية على تصريحات نتنياهو ضد السعودية

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعرالفاكهة اليوم،الفراولة تسجل 32 جنيهًا بسوق العبور اليوم السبت

الريال الإيراني يهوي لأدنى مستوى

منوعات

المزيد

فقدان العشرات جراء انهيار أرضي جنوب الصين

صورة جديدة تجمع بين العاهل الأردني وحفيدته

ترامب يخالف بايدن ويتعهد بحظر "المصاصات الورقية"، ما القصة؟

خطر الشاشات على ذكاء طفلك.. دراسة حديثة تجيب

المزيد

خدمات

المزيد

الريال الإيراني يهوي لأدنى مستوى

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

أسعار الذهب اليوم السبت 8-2-2025 في عمان

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم السبت 8-2-2025

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادتي الدراسات الاجتماعية والعلوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الواجب على المسلم فعله في ليلة النصف من شعبان

هل يجوز التصدق من مال الزوج دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب

تفسير حلم توزيع الخبز في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية