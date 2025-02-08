الزمالك يعلن رسميا التعاقد مع المغربي صلاح مصدق (فيديو)

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن التعاقد مع المغربي صلاح الدين مصدق مدافع فريق نهضة الزمامرة المغربي، خلال فترة الانتقالات الشتوية ، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ووقع صلاح الدين مصدق على عقود الانتقال لنادي الزمالك رسميًا لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم، بعد الاتفاق مع ناديه على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

يأتي التعاقد مع المدافع في إطار سياسة النادي بالتعاقد مع العناصر التي طلب الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس ضمها لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر الزمالك فيديو من تقديم صلاح مصدق لاعبا للزمالك وعلقت:" قادمًا من بلاد المغرب، رحبوا معنا بأسد الأطلس صلاح الدين مصدق

وفي السطور التالية، نستعرض أرقام صلاح مصدق بعد انضمامه إلى الزمالك.

أرقام صلاح مصدق لاعب الزمالك المرتقب

يلعب صلاح مصدق في مركز قلب الدفاع وقيمته السوقية 450 ألف يورو ويبلغ من العمر 26 عاما.

في الموسم الجاري خاض صلاح مصدق مع فريق نهضة الزمامرة المغربي 17 مباراة في جميع البطولات بواقع 1443 دقيقة، سجل خلالها هدفين وتلقى بطاقتين صفراء.

وفي إجمالي مشواره الاحترافي خاض "مصدق"، 100 مباراة بواقع 6467 دقيقة سجل خلالها هدفين وصنع هدفين وتلقى 11 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة.

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