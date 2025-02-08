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رياضة

بعد إغلاق باب القيد، تعرف على صفقات سموحة خلال الميركاتو الشتوي

سموحة،فيتو
سموحة،فيتو

اتحاد الكرة، أغلقت إدارة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، باب القيد لفترة الانتقالات الشتوية للموسم الكروي الحالي 2024 - 2025 في تمام السابعة مساء اليوم السبت.

 

صفقات سموحة 

واكتفى فريق سموحة بالتعاقد مع صفقتين فقط خلال ميركاتو يناير بالإضافة لعودة لاعبه المعار. 

وتعاقد سموحة مع عمرو السيسي من مودرن سبورت، وعلي عمر من تيم إف سي، بجانب عودة لاعبه أحمد حكم من غزل المحلة بعد قطع الإعارة. 

وكانت فترة القيد للانتقالات الشتوية الحالية قد بدأت في الأول من يناير الماضي وحتى اليوم 8 فبراير، وقرر الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد إلغاء جميع الإجازات، بما فيها الأسبوعية، طوال فترة القيد الشتوي، في إدارات شئون اللاعبين والمالية، تسهيلًا على الأندية وتلبية لاحتياجاتها.

اتحاد الكرة ينفي مد فترة القيد للانتقالات الشتوية

وحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، موعد غلق باب القيد في الانتقالات الشتوية الحالية، بعد ما تردد مد القيد لما بعد الثامن من فبراير عقب قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم  مد فترة القيد للأندية المشاركة في البطولات الإفريقية.

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سموحة الاتحاد المصري لكرة القدم مودرن سبورت عمرو السيسي أحمد حكم غزل المحلة

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