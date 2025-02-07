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رياضة

أبوريدة يتحدث عن زيارة فينجر ويعدد مزاياها

أرسين فينجر مع هاني
أرسين فينجر مع هاني أبوريدة، فيتو

اتحاد الكرة، أكد هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة أن أرسين فينجر رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي حضر إلى القاهرة لمتابعة مشروعات الاتحاد الدولي لتطوير كرة القدم الإفريقية لذلك نحن نسعى للاستفادة من كل مشروعات الفيفا للتطوير، ونستفيد من خبرة أرسين فينجر مسئول عن لجنة التطوير بالفيفا.

من جانبه قال ارسين فينجر إن هناك برامج في الفيفا لتطوير كل أعضاء الأجهزة الفنية من مدربين ومحللي أداء لأن كل فريق العمل في الجهاز الفني للفريق هدفهم في النهاية تطوير قدرات اللاعبين ومساعدتهم على إخراج افضل ما لديهم وسننسق مع هاني أبو ريدة من أجل الاستفادة من كل هذه البرامج لتطوير الكرة المصرية

أضاف: أحب هاني أبو ريدة كثيرا وعلاقتي به تمتد لفترات طويلة ماضية ولمست شغفه الكبير لتطوير كرة القدم المصرية، لذلك سأبذل قصارى جهدي مع فريق العمل من أجل مساعدته لتحقيق طفرة كبيرة في الكرة المصرية في السنوات القادمة

وصل إلى مطار القاهرة مساء أمس الفرنسي أرسين فينجر رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي؛ وذلك من أجل إطلاق شارة البدء لبرنامج اكتشاف الموهوبين في مصر تحت إشراف (فيفا).

حضر المؤتمر الصحفي هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الذي وجه الدعوة لفينجر لزيارة القاهرة لإطلاق شارة البدء في مشروع اكتشاف المواهب وتنميتها بمصر تحت إشراف الاتحاد الدولي.

 

مجلس أبو ريدة يضع برنامج طموح لتطوير الكرة المصرية

ومنذ توليه مسئولية إدارة اتحاد الكرة في العاشر من ديسمبر الماضي، أعلن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أنه وأعضاء مجلسه يملكون برنامج طموح للارتقاء بكرة القدم المصرية وإعادة المنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها السنية لمنصات التتويج على المستويين القاري الإقليمي 

مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو
مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

تطوير منظومة التحكيم 

كما صرح أبو ريدة في العديد من المناسبات أن تطوير منظومة التحكيم والارتقاء بمستوى قضاة الملاعب يمثل أولوية قصوى لمجلسه، للقضاء على الأخطاء التحكيمية التي شكلت صداعا كبيرا لكل أطراف المنظومة الكروية وهددت استقرار المسابقات المحلية، لاسيما مسابقة الدوري الممتاز.

صرف مستحقات الحكام المتأخرة

وكانت أولى خطوات مجلس هاني أبو ريدة لإصلاح منظومة التحكيم، هو صرف كافة المستحقات المتأخرة للحكام من المواسم السابقة حتى شهر يناير الماضي، ما ترك حالة من السعادة والاطمئنان لدى قضاة الملاعب بدأ ينعكس بالإيجاب على مستواهم الفني داخل الملعب ما ساعد على تراجع نسبة الأخطاء التحكيمية في مباريات الدوري الممتاز. 

تطوير مستوى المدربين

ويعكف مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة على تجهيز خطة للارتقاء بمستوى مدربي كرة القدم المصرية، عبر إيفادهم الي أوروبا لعمل معايشات في الأندية الأوروبية، إلى جانب استقدام خبراء ومحاضرين عالميين لإلقاء محاضرات على المربين المصريين لتطوير مستواهم واطلاعهم علي أحدث طرق التدريب المطبقة في الدوريات الكبرى في العالم. 

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