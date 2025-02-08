أخبار الحوادث اليوم: بلاغ يتهم مطربة شهيرة بتسريب لحن أغنية "كل الحاجات".. إخلاء سبيل المتهم بفبركة رسالة موظف الأوبرا.. ومصرع شخص وإصابة 9 آخرين في تصادم أعلى الدائري بالسلام

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على المتهمين بالتعدى على فتاة وصديقتها بمنطقة الهرم.

ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، محطتى بث تليفزيونى لاسلكية لإعادة بث القنوات المشفرة بدون ترخيص بمحافظة الشرقية .

حرر مؤلف أغانى شهير محضرا يتهم فيه مطربة شهيرة “ ش.ع ” بتسريب لحن أغنية "كل الحاجات " من تأليفه، دون إذنه.

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي.

قرر قاضي معارضات الشيخ زايد، تجديد حبس الراقصة هندية بتهمة بث مقاطع تظهر مفاتن جسدها وتحرض على الفسق والفجور، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

قررت محكمة مستأنف إمبابة تأييد قرار إخلاء سبيل المتهم بفبركة جواب موظف دار الأوبرا، بعد رفض استئناف النيابة على قرار قاضي المعارضات، بإخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه.

قررت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، تأجيل الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية رشوة مصلحة الجمارك على الأحكام الصادرة ضدهم، لجلسة 10 مارس المقبل للنطق بالحكم.

أدلى المتهم بقتل سيدة والتخلص من جثتها بمصرف داخل إسطبل بدائرة مركز شرطة أوسيم، عقب إلقاء القبض عليه باعترفاته بارتكابه الجريمة أمام جهات التحقيق بأمن الجيزة.

أدلي المتهمون باختطاف فتاتين والتعدي عليهما وهتك عرضاهما في حجرة أعلي سطح أحد العقارات بالهرم، اعترافاتهم أمام جهات التحقيق، وذلك بعدما كشفتهم كاميرات المراقبة التي قام رجال مباحث الجيزة بتفريغها عقب ورود بلاغ من المجني عليهم لرئيس مباحث الهرم يفيد بالحادث، حيث أكدت حدد الكاميرات الأشخاص ووثقت لحظة استدراجهم المجني عليهما واصطحابهم بالقوة للعقار الذي شاهدا واقعة التعدي عليهم،

لقى شخص مصرعه وإصيب 9 آخرين، اليوم السبت، فى حادث تصادم بالطريق الدائرى السلام،مما تسبب فى زحام مرورى.





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