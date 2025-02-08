السبت 08 فبراير 2025
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حوادث

مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في تصادم أعلى الدائري بالسلام

وقوع حادث تصادم اعلي
وقوع حادث تصادم اعلي دائري السلام،فيتو

نجح رجال المرور بمديرية أمن القاهرة من تسيير حركة  السيارات اعلي الطريق الدائري بدائرة قسم اول شرطة السلام، بعدما تسبب  حادث تصادم أتوبيس "مينى باص" وتريلا في زحام مروري وفاة شخص  وإصابة  9 أشخاص نقلوا إلى المستشفى، وذلك من خلال إيجاد تحويلات مرورية حتي تم سحب حطام السيارات المتسببة في الحادث  عبر أوناش المرور  وانتظام حركة سير المركبات وتوحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى فى مدينة السلام ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى اصطدام مينى باص وسيارة نقل أعلى الطريق ونتج عنه وفاة شخص وإصابة 9 آخرين ونقلوا جميعهم الى المستشفى.

 

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رجال المرور اعلي الطريق الدائري قسم اول شرطة السلام تحويلات مرورية

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