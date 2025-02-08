القبض على سائق نقل شرع في قتل سائق توك توك بالجيزة

ألقت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق سيارة ربع نقل متهم باصابة سائق توكتوك بطعنة نافذة بالبطن، بسلاح أبيض "سكين، وضبط السلاح الأبيض المستخدم بحوزته، وتم تحرير محضر بالواقعة كما تولت النيابة التحقيقات بالواقعة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سيارة المتهم اصطدمت بالتوكتوك مما أدى إلى حدوث مشاجرة بينهما قام على إثرها المتهم بإخراج سلاح أبيض "سكين" من طيات ملابسه، وسدد للمجني عليه طعنة نافذة بالبطن.

وأكدت التحريات أن المشاجرة التي نشبت ترتب عليا إصابته الطرف الأول، وعقب ذلك تم نقل المصاب إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

وتلقى اللواء هانى شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع غرب، يفيد فيه بإصابة سائق على يد آخر بطعنة نافذة بالبطن بمنطقة الطالبية التابعة لمحافظة الجيزة.

وعلى الفور انتقل المقدم عبد الحميد مرسي، رئيس مباحث الطالبية، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة شخص يدعى حسين. ع، ويبلغ من العمر 40 عاما ويعمل سائق توكتوك، بطعنة نافذة بالبطن من سلاح أبيض “سكين”.

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