كاميرات المراقبة تفضح المتهمين.. ضبط 5 أشخاص اختطفوا فتاتين وهتكوا عرضيهما بالهرم

أدلي المتهمون باختطاف فتاتين والتعدي عليهما وهتك عرضاهما في حجرة أعلي سطح أحد العقارات بالهرم، اعترافاتهم أمام جهات التحقيق، وذلك بعدما كشفتهم كاميرات المراقبة التي قام رجال مباحث الجيزة بتفريغها عقب ورود بلاغ من المجني عليهم لرئيس مباحث الهرم يفيد بالحادث، حيث أكدت حدد الكاميرات الأشخاص ووثقت لحظة استدراجهم المجني عليهما واصطحابهم بالقوة للعقار الذي شاهدا واقعة التعدي عليهم،

حيث نفي المتهمين قيامهم باختطاف الفتاتين، وأكدوا أنهم تعرفوا عليهما في الشارع وقاموا باصطحابهما لقضاء سهرة حمراء مقابل مبلغ مالي ، واضافوا أنه قد وقعت مشادة بينهم لرفضهم إعطاء المجني عليهما المبلغ المتفق عليه.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي 5 عاطلين اختطفوا فتاتين وهتكوا عرضيهما عليهما أعلى سطح عقار بالهرم.

البداية كان بلاغ تقدمت به فتاتان لرئيس مباحث قسم شرطة الهرم يفيد اتهامهما للأشخاص باختطافهم والتعدي عليهما وهتك عرضيهما داخل حجرة بأحد العقارات بدائرة القسم .

علي الفور تم تشكيل فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات، وبتفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط المكان الذي أرشدت المبلغتان عنه تم تحديد هوية الأشخاص وإعداد الأكمنة اللازمة التي أسفرت بضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب هم الواقعة وتحرر المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات.

اغتصاب فتاة على يد 4 شباب أعضاء في نادٍ شهير بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 شباب أعضاء في نادٍ شهير استدرجوا بتهمة اغتصاب طالبة ثانوية، داخل مبنى مهجور بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

وذلك عقب تلقي قوات الأمن بلاغا من والد طالبة ثانوي، يفيد بقيام 4 شباب باغتصاب ابنته تحت تأثير المخدر في مبنى مهجور.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهمين قاموا باستدراج المجني عليها إلى منزل تحت الإنشاء بحجة الاحتفال بعيد ميلاد، ووضعوا لها مخدرًا في العصير وجردوها تماما من ملابسها وتناوبوا على اغتصابها ووثقوا ذلك بمقطع فيديو وبثوه على جروب شباب النادي.

وواصلت أجهزة الأمن حذف الفيديو، من الصفحة وتم التحفظ عليه وجار فحصه وتفريغه من قبل رجال المباحث الجنائي بالأمن العام لكشف ملابسات الواقعة.

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