السبت 08 فبراير 2025
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حوادث

القبض على المتهمين بالتعدى على فتاة وصديقتها بالهرم

القبض على المتهمين
القبض على المتهمين بالتعدى على فتاة وصديقتها بالهرم

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على المتهمين بالتعدى على فتاة وصديقتها بمنطقة الهرم.

 

التعدى على فتاة وصديقتها بالهرم 

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن بالجيزة تلقت بلاغا من فتاة وبرفقتها أخرى اتهمت مجهولين بالتعدى عليهما فى منطقة الهرم بعد استدراجهن، وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المتهمين ورصدهم بعد مراجعة كاميرات المراقبة.

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وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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