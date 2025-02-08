السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط محطتي بث تليفزيوني لاسلكية لإعادة بث القنوات المشفرة بدون ترخيص بالشرقية

ضبط محطتى بث تليفزيونى
ضبط محطتى بث تليفزيونى لاسلكية لاعادة بث القنوات المشفرة

 ضبطت  الإدارة العامة لمباحث المصنفات، محطتى بث تليفزيونى لاسلكية لإعادة بث القنوات المشفرة بدون ترخيص بمحافظة الشرقية .

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية قيام شخصين بإنشاء وإدارة محطتى بث تليفزيونى لاسلكية يقومان من خلالهما بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة بدون تصريح من الجهات المختصة وبالمخالفة للقانون.

 

ضبط محطتى بث تليفزيونى لاسلكية لاعادة بث القنوات المشفرة بدون ترخيص بالشرقية 

 وعقب تقنين الإجراءات أسفرت الجهود عن ضبط (مالك محطة بث تليفزيونى لاسلكية - كائنة بدائرة مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية)، وبحوزته (عدد 26 من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية- جهاز "لاب توب"– 2 محطة بث لاسلكى لتقوية الإشارة - محل لبيع مستلزمات كسر شفرة القنوات الفضائية به  20 جهاز "ريسيفر" مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص"). 
       

ضبط 9 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

ضبط 3 شركات سياحة ومكتب بدون ترخيص لتنظيم برامج الحج والعمرة للنصب على المواطنين


كما ضبط (المدير المسئول عن محطة بث تليفزيونى لاسلكية - كائنة بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية)، وبحوزته (عدد 31 من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية- وحدة معالجة مركزية – 2 محطة بث لاسلكى لتقوية الإشارة).
 

وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لمباحث المصنفات الشرطة المتخصصة القنوات الفضائية المشفرة القنوات الفضائية القنوات المشفرة الملكية الفكريه قطاع الأمن فك شفرات القنوات الفضائية

مواد متعلقة

ضبط 9 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

ضبط 3 شركات سياحة ومكتب بدون ترخيص لتنظيم برامج الحج والعمرة للنصب على المواطنين

القبض على قائد سيارة دهس طفلا في السلام

ضبط 8 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

مؤلف أغاني يحرر محضرا يتهم فيه مطربة شهيرة بتسريب لحن أغنية "كل الحاجات"

ضبط كيان تعليمى للنصب والاحتيال على المواطنين في الأزبكية

السيطرة على حريق نشب فى مصنع كرتون بالشرقية

حالة الطرق اليوم، خريطة الحركة المرورية بالقاهرة والجيزة بالتزامن مع عودة الدراسة
ads

الأكثر قراءة

3430 جنيها لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم السبت 8 فبراير

ظهرت الآن، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس

على طريقة الشيخ حسني، تسريب جديد يكشف نوايا ترامب

حاتم الطرابلسي كلمة السر في تعاقد الزمالك مع أحمد الجفالي

ميدو يعلن عن رابع صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي

بشرط الاستغناء عن هذا اللاعب.. الزمالك يحدد مصير صفقة اليوم

ديوان رئيس وزراء الاحتلال: المشهد الفظيع لظهور الرهائن في غزة لن يمر مرور الكرام

منوعات

المزيد

دراسة حديثة تفجر مفاجأة، هل الحياة الفضائية موجودة في أعماق المحيطات؟

مؤيدون لفلسطين يهاجمون جالانت في نيويورك: مجرم حرب لماذا تمشي حرا؟ (فيديو)

سأجعله عظيمًا، ترامب يقيل رئيس مركز "جون كينيدي" للفنون المسرحية ويعين نفسه رئيسًا

اختراع غريب والسر في الخلطة، طرقات تصلح نفسها "ذاتيا" دون أي تدخل بشري

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت بالأسواق

سعر السكر اليوم،بكام كيلو السكر اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الأرز اليوم،استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 8 فبراير

أسعار الشوفان في الاسواق اليوم السبت 8 فبراير

المزيد

انفوجراف

مرموش في المركز الثاني.. أغلى 10 صفقات في الميركاتو الشتوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«ولا يجدون عنها محيصا» الشعراوي يوضح مأوى الكافرين في الآخرة (فيديو)

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بزوال الهموم والخلافات الزوجية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 8 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية