ضبط محطتي بث تليفزيوني لاسلكية لإعادة بث القنوات المشفرة بدون ترخيص بالشرقية

ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، محطتى بث تليفزيونى لاسلكية لإعادة بث القنوات المشفرة بدون ترخيص بمحافظة الشرقية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية قيام شخصين بإنشاء وإدارة محطتى بث تليفزيونى لاسلكية يقومان من خلالهما بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة بدون تصريح من الجهات المختصة وبالمخالفة للقانون.

ضبط محطتى بث تليفزيونى لاسلكية لاعادة بث القنوات المشفرة بدون ترخيص بالشرقية

وعقب تقنين الإجراءات أسفرت الجهود عن ضبط (مالك محطة بث تليفزيونى لاسلكية - كائنة بدائرة مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية)، وبحوزته (عدد 26 من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية- جهاز "لاب توب"– 2 محطة بث لاسلكى لتقوية الإشارة - محل لبيع مستلزمات كسر شفرة القنوات الفضائية به 20 جهاز "ريسيفر" مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص").





كما ضبط (المدير المسئول عن محطة بث تليفزيونى لاسلكية - كائنة بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية)، وبحوزته (عدد 31 من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية- وحدة معالجة مركزية – 2 محطة بث لاسلكى لتقوية الإشارة).



وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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