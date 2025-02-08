السبت 08 فبراير 2025
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حوادث

تأييد قرار إخلاء سبيل المتهم بفبركة رسالة موظف الأوبرا

موظف الأوبرا، فيتو
موظف الأوبرا، فيتو

 قررت محكمة مستأنف إمبابة تأييد قرار إخلاء سبيل المتهم بفبركة جواب موظف دار الأوبرا، بعد رفض استئناف النيابة على قرار قاضي المعارضات، بإخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه.


وتقدمت جهات التحقيقات باستئناف على القرار الصادر، وحددت المحكمة جلسة لنظر الاستئناف على قرار إخلاء سبيل المتهم.

 

إخلاء سبيل المتهم باصطناع رسالة

 وفي وقت سابق، أمر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، بإخلاء سبيل المتهم باصطناع رسالة ونسبها لموظف دار الأوبرا الذي أنهي حياته بإلقاء نفسه في نهر النيل بمنطقة إمبابة، وذلك بكفالة 10 آلاف جنيه، واستأنفت النيابة على قرار إخلاء سبيل الموظف. 

 

كشفت تحريات المباحث الخاصة بموظف الأوبرا المتوفى غرقًا في نيل إمبابة، أن موظفًا سابقًا بدار الأوبرا المصرية هو من كتب تلك الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخط يده ووضعها كتعليق على أحد المنشورات على تطبيق التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لشعوره بوقوع ظلم على المتوفى من جهة عمله، الأمر الذي دفعه إلى الإقدام على الانتحار. وبمواجهة المتهم اعترف بصحة ما توصلت إليه التحريات وقدم أصل المحرر المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم باصطناع الرسالة المنسوبة زورًا إلى موظف دار الأوبرا بعد أن ترددت أنباء عن تخلصه من حياته، قررت النيابة العامة عرض المتهم على قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، لاستكتابه وفحص المحرر المضبوط، وذلك لبيان ما إذا كان قد قام بتحريره بخط يده من عدمه.

 

وكانت النيابة العامة قد تلقت في وقت سابق بلاغ بوجود جثة طافية بنهر النيل وقد توصلت التحريات إلى أنها لموظف يعمل بدار الأوبرا المصرية.

 

وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات وقامت بمناظرة جثمان المتوفى فلم يتبين به أي آثار إصابية.


وبسؤال شقيق المتوفى قرر أنه لا يشتبه جنائيا في الوفاة، وأضاف بأنه قد انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) منشورا يحوي ورقة مكتوبة مفادها تعرض شقيقه للظلم، وأردف بأن تلك الورقة التي تم نشرها لم تحرر بمعرفة شقيقه.

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