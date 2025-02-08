سقوط 6 لصوص متهمين بسرقة سيارات ومساكن بمدينة نصر والزيتون

ألقى رجال المباحث بالقاهرة، القبض على 6 لصوص لارتكاب جرائم سرقات السيارات والمساكن بمدينة نصر والزيتون.

كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلَين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لممارستهما نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها.

سقوط 6 لصوص لارتكاب جرائم سرقات السيارات والمساكن بمدينة نصر والزيتون

كما ضبط (3 عاطلين) بدائرة قسم شرطة القطامية بتهمة ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الأسياخ الحديد وكابلات الكهرباء وصهرها وإستخلاص النحاس منها بأسلوب "قص الأسياخ" واعترفوا بارتكابهم 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كمية من الأسياخ الحديد والكابلات الكهربائية المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عاطل – مقيم بمحافظة المنيا).



كما ضبط سائق بدائرة قسم شرطة الزيتون، بتهمة ارتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى "عملات أجنبية" – بعض المشغولات الذهبية) من داخل مسكن إحدى السيدات بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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