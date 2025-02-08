السبت 08 فبراير 2025
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حوادث

كاميرات المراقبة كشفته، اعترافات المتهم بقتل سيدة والتخلص من جسدها في مصرف بأوسيم

ضبط متهم
ضبط متهم

 أدلى المتهم بقتل سيدة والتخلص من جثتها بمصرف داخل إسطبل بدائرة مركز شرطة أوسيم، عقب إلقاء القبض عليه باعترفاته بارتكابه الجريمة أمام جهات التحقيق بأمن الجيزة

وقال: إنه تخلص من المجني عليها في أحد الزراعات وتعدى عليها بالضرب بأوسيم، وذلك عقب أن قام باستدراجها للتخلص منها بعدما هددته بفضح علاقته بها أمام أسرته، فقرر الانتقام منها وقتلها.  

وأضاف أنه قام بالتخلص منها بإلقائها بأحد مصارف اسطبل قديم بمنطقة الزيدية لإخفاء جريمته وتضليل العدالة.

وتابع أنه قام بكسر هاتفها المحمول والتخلص من كافة متعلقاتها، لاستكمال إخفاء جريمته.

 

وكان رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة نجحوا في  التوصل للمتهم وتحديد هويته  القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة في مصرف بأوسيم، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة سيدة بها آثار اعتداء، وعقب مناظرتها تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة.

وتوصل رجال المباحث لهوية مرتكب الجريمة، وتبين أنه يعمل سمسار، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بقتل الضحية، وكشف أمام رجال المباحث كيفية إنهاء حياتها بقطعة أرض زراعية، والتخلص من جثتها بمصرف مياه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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اسطبل شرطة أوسيم بأمن الجيزة باوسيم

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