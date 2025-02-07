لخلافات بينهما، سائق توكتوك يقتل صديقه بالقليوبية

شهدت منطقة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية حينما أقدم سائق" توكتوك"، على قتل صديقه بطعنتين في الرقبة باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، بسبب خلافات نشبت بينهما.

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص، بلاغا يفيد بوقوع جريمة قتل في دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، ومن خلال الفحص وجمع المعلومات تبين مقتل شاب سائق "توكتوك"، على يد آخر بسبب خلاف على أولوية التحميل، على إثرها نشبت مشادة كلامية بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، على إثرها قام الأخير بتسديد طعنتين في رقبة الأول مما تسبب في وفاته في الحال، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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