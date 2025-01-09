القضاء الفرنسي يفتح تحقيقًا في فضيحة منصة تواصل مرتبطة بواقعة اغتصاب جماعي

في واقعة غريبة من نوعها، ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن القضاء الفرنسي فتح تحقيقا بشأن الشركة المشغلة لمنصة تواصل ينظر إليها كونها أتاحت حدوث انتهاكات تم الكشف عنها في قضية اغتصاب جماعي صدمت العالم.

قضية اغتصاب جماعي صدمت العالم





وأقيمت محاكمة في مدينة أفينيون على دومينيك بيليكو، الذي خدر زوجته ودعا غرباء لاغتصابها وتواصل معهم عبر موقع "كوكو" (Coco.gg).

وتلقت السلطة القضائية إجمالا تقارير عن أكثر من 23 ألف جريمة يزعم أنه تم ارتكابها عن طريق الموقع.وذكر مكتب المدعي العام في باريس أن هناك أكثر من 480 ضحية في التحقيق.

السلطات الفرنسية تغلق الموقع

وأغلقت السلطات الفرنسية الموقع وجمدت أرصدة الحسابات البنكية المرتبطة به خلال الصيف.

ويشير الموقع إلى أنه منصة مخصصة للدردشة والنقاش وتتيح للمستخدمين التواصل الاجتماعي وتبادل المعلومات في المناطق الخاصة والعامة، على حد زعمه.

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