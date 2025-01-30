نظر استئناف أحمد ياسر المحمدي على حكم سجنه في اغتصاب أجنبية بقطر.. المتهم استدرج المجني عليها بالتحايل والسر في دواء الأعصاب.. وتصريحات صادمة لأسرته

تصدر بعد قليل محكمة مستأنف جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد محمود، حكمها في استئناف اللاعب أحمد ياسر المحمدي على حكم سجنه 3 سنوات، بتهمة التعدي على فتاة أجنبية بالإكراه.

أسرة لاعب الكرة تواسيه خلال المحاكمة



وخلال الجلسات السابقة حضرت أسرة اللاعب أحمد ياسر المحمدي، المتهم بالتعدي على فتاة أجنبية بدولة قطر لمحكمة جنايات عابدين لمساندته والوقوف بجواره.

قالت خالة اللاعب أحمد ياسر المحمدي أثناء حضورها لجلسة محاكمة اللاعب، بعد قيام الصحفيين بتصوير اللاعب داخل قفص الاتهام: "كفاية فضايح حرام عليكم".



وذكرت خالة اللاعب: "الفتاة الأجنبية وموضوع التعدي وهتك عرض الفتيات عادي في دول الخارج، مؤكدة أن الواقعة من أكثر من 3 سنوات والفتاة راحت له البيت بمزاجها".



عقد الجلسة في المداولة



وخلال جلسة المحاكمة، طالب محمد أبو شقة المحامى، دفاع أحمد ياسر المحمدى، لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري، وشقيق نجم الزمالك السابق حسين ياسر المحمدى بتهمة التعدى على فتاة أجنبية فى دولة قطر، عقد الجلسة داخل غرفة المداولة، وليست بشكل علني نظرا لحساسية القضية.

ووافقت هيئة المحكمة علي طلب دفاع وقررت عقد الجلسة في المداولة



المتهم استدرج المجني عليها بالتحايل

وجاء في أمر الاحالة أن المتهم في يوم 18 مايو 2021، بدائرة قسم شرطة مدينة خليفة بقطر، حال كونه مصريا لم يستدل على محل إقامته بالبلاد، واقع المجني عليها "إليانو جاد" بغير رضاها، بأن استدرجها بالتحايل لغرفة نومه وغلق بابها ثم دفعها واعتدى عليها كرها عنها عقب ضربها.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهم كمم فاه المجني عليها وشل حركتها ثم اعتدى عليها ضربا وحال ذلك دون استغاثتها محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي القطري المرفق، وخارت قواها فقام بمواقعتها كرها عنا، وعاد بها إلى مصر بعد ارتكابه الجريمة.

وأضاف أمر الإحالة أن المجني عليها، "إليانور جاد سبينسر هارتي" بريطانية الجنسية ٢٦ سنة تاجرة حرة مقيمة في منطقة الوعب، دولة قطر، قالت ان المتهم قد دعاها إلى مسكنه وطلب منها التجول في أرجائه وحال دلوفهما لغرفة نومه دفعها فشعرت بخطر وعند محاولتها الفرار هربا فوجئت بغلق باب الغرفة وإذ به يدفعها ويكبلها ويكمم فمها ثم قام بالتعدي عليها كرها عنها وعقب ذلك أطلق سراحها لتبلغ عنه".

اعترافات المتهم أحمد ياسر المحمدي

وبمواجهة المتهم اعترف بأنه تعرف على الفتاة من تطبيق الانستجرام، حيث لاحظ أن فتاة ليست عربية شقراء تابعته على حسابه فأخذه الفضول ورد إليها المتابعة.

وأضاف المتهم أنه دخل إلى المحادثة وتحدث معها ثم دعاها إلى حفل عيد ميلاده وبالفعل حضرت إلى منزل، وقال: "كنت في ذلك الوقت مصاب بكسر في الكاحل وقد أعطاني صديق لي دواء للأعصاب".

أحمد ياسر المحمدي: حصل برضاها

وأشار المتهم إلى أنه أثناء ذهابه لإحضار دوائه أخذ معه اليانور لكي تشاهد منزله وقد حدثت بينهما علاقة غير شرعية بموافقتها ورضاها.

وألقت الأجهزة الأمنية في قطر القبض على اللاعب وأحالته لجهات التحقيق التي باشرت التحقيق معه ونفى ارتكاب الواقعة، وأكد أن البلاغ كيدي، وبناءً على ذلك قررت إخلاء سبيل اللاعب على ذمة القضية، حتى يتم توقيع الكشف الطبي عليها وبيان صحة أقوالها والاتهام الموجه من عدمه لكن تبين أن المتهم سافر إلى مصر وتحديدا إلى منطقة شرم الشيخ.



وألقت أجهزة الأمن في مصر القبض على أحمد ياسر المحمدي، وتم ترحيله لقسم شرطة عابدين، وعرضه على نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية؛ للتحقيق معه وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

واستمعت نيابة وسط القاهرة الكلية إلى أقوال اللاعب أحمد ياسر المحمدي المتهم في قضية تعدٍ على فتاة بدولة قطر.

ونفى المحمدي ما نسبته الفتاة إليه من اتهامات، موضحا أن الفتاة التي تدعي عليه هذا الادعاء ليست قاصر بل فتاة بالغة ناضجة وكان مرتبطا عاطفيا بها منذ فترة وتتردد عليه داخل شقته برضاها ولم يجبرها على شيء ولم يواقعها كرها عنها.

وأضاف اللاعب أن ما فعلته الفتاة هو نكاية فيه لرغبتها في الزواج منه كرها عنه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.