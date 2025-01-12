مسلسلات رمضان 2025، جريمة اغتصاب وقتل في "قهوة المحطة"

بدأت أسرة مسلسل “قهوة المحطة” المقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025 تصوير أحداث المسلسل بين الديكورات الرئيسية للعمل.

وكشف أحد العاملين في المسلسل لـ فيتو تفاصيل العمل الدرامي حيث قال: "تدور أحداث المسلسل حول قضية اختطاف فتاة، وبعد تعرضها للإغتصاب على يد بعض الشباب يقومون بقتلها، وإلقاء جثتها قريبًا من إحدى المحطات، مما يجعل رجال الشرطة يقومون بتفريغ الكاميرات القريبة من المكان، وتحديد تحركات الفتاة إلى أن يتم القبض على المتهمين”.



مسلسل قهوة المحطة

والمسلسل من تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري، لتكون بذلك أحدث المنضمين للعمل الذي يشارك في بطولته أحمد خالد صالح وأحمد غزي وبيومي فؤاد وانتصار، وإنتاج شركة سينرجي التي تعمل على استكمال باقي أبطال العمل الذين سيعلن عنهم في الأيام المقبلة.

تفاصيل مسلسل قهوة المحطة

والمسلسل بطولة جماعية للنجوم ويعرض في ١٥ حلقة تدور أحداثها في إطار اجتماعي مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات.

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