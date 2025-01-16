الجنايات تؤيد حكم إعدام طبيب روض الفرج، أجبر 93 سيدة على ممارسة الرذيلة مقابل عمليات إجهاض، وهتك عرض أخريات، ساوم ضحاياه وصورهن في أوضاع مخلة لابتزازهن

لم يكتف طبيب روض الفرج الذي باع ضميره للشيطان، وحول عيادته إلى وكر لممارسة نزواته الجنسية مع مريضاته مقابل إجراء عمليات إجهاض للاتي يحملن سفاحا منهن وفي حالة رفضهن يهدد بفضحهن،بأفعاله الإجرامية بل وثقها بالفيديو صوت وصورة.

ظل طبيب أمراض نساء والتوليد يمارس هوايته في اغتصاب النساء تحت تأثير المخدر، حتى ساقت له الأقدار سيدة رفضت مساومته لها على ممارسة الرذيلة معه مقابل إجراء عملية إجهاض لها، وتوجهت إلى قسم شرطة روض الفرج وحررت محضرًا بالواقعة، وكشفت سر الطبيب الذي ظل يمارس نشاطه لمدة 17 عامًا.



تفاصيل جريمة طبيب روض الفرج

تفاصيل جريمة طبيب روض الفرج بدأت عندما توجهت سيدة إلى عيادة الطبيب لإجراء عمليه إجهاض لها قبل إفتضاح أمرها أمام أسرتها، انتظرت السيدة في العيادة المزدحمة بالزبائن، وعندما حان دورها دخلت إلى غرفة الكشف، وقع الطبيب الكشف عليها وأخبرها بإجراء العملية مقابل مبلغ مالي كبير، وعندما سمعت السيدة رقم المبلغ المالي أصابتها صدمة، وردت عليه أنها ليس معها المبلغ أو حتى نصفه.

وعدما تأكد طبيب روض الفرج أنها السيدة لا تمتلك المبلغ لإجراء عملية الإجهاض ساومها على ممارسة الرذيلة معه مقابل إجراء عملية إجهاض لها، وعندما سمعت السيدة صدمت بكلامه، ورفضت طلبه مؤكدة أنها قررت إصلاح خطأها الذى نتج عنه حملها سفاحا، مؤكده أنها بنت ناس وليس لها فى مثل هذه الأفعال.

تحرير محضر ضد طبيب روض الفرج

وعندما رفضت السيدة مساومة طبيب روض الفرج لها هددها بكشف سرها أمام أسرتها وفضحها لكى تتراجع عن قرار رفضها، لكنها تركته وفرت هاربة من العيادة وهى فى حالة ذهول من طلبات الطبيب، وتوجهت فورا الى قسم شرطة روض الفرج وحررت محضرا ضده تتهمة بمساومتها على ممارسة الرذيلة معه مقابل إجراء عملية إجهاض لها.

وشكلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فريق بحث من رجال الشرطة، لكشف ملابسات البلاغ، وتوصل إلى أن الطبيب المتهم يمارس أنشطة غير مصرح بها تتمثل في إجهاض السيدات الراغبات فى التخلص من الحمل مقابل مبالغ مالية كبيرة، وأنه فى كثير من الأحيان، يعرض على السيدات ممارسة الرذيلة معهن قبل إجراء عملية الإجهاض.

القبض على طبيب روض الفرج

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من القبض على طبيب روض الفرج، وبمواجهته حاول الإنكار فى البداية، ولكن بمواجهته بالبلاغ المقدم ضده والمعلومات التى توصلت إليها تحريات المباحث، انهار واعترف بأنه كان يساوم بعض السيدات اللاتى يحملن سفاحا، على ممارسة الرذيلة معهن مقابل الإجهاض، وأنه ارتكب هذه الجريمة عدة مرات مع سيدات مختلفات.



اعترافات صادمة للمتهم

طبيب روض الفرج اعترف تفصيلًا أمام النيابة العامة، بأنه كان يتحصل على أموال من بعض السيدات مقابل موافقته على إجراء عمليات الإجهاض لهن، فيما كان يجبر أخريات على توقيع إيصالات أمانة حتى لا يتهربن من دفع الأموال.

وجاء بأقوال المتهم أنه مارس الرذيلة بعيادته الكائنة في منطقة شبرا بدائرة قسم شرطة روض الفرج على مدار 17 عامًا، موضحًا أن هناك 10 مرات كانت الضحايا موافقات على الأمر وصورهن بهاتفه المحمول، واحتفظ بتلك المقاطع على «هارد ديسك»، مضيفًا: «أنا كنت بصور الستات المرضى اللى بيجولي العيادة سواء برضاهم أو مش برضاهم في الأول كنوع من أنواع الهزار والمتعة والمزاج أبقى أتفرج على نفسي»، مبررًا ما أقدم عليه بإصابته بمرض نفسي، زاعما أنه سليم جنسيًا.

تحقيقات النيابة مع طبيب روض الفرج

وتمت إحالة طبيب روض الفرج المتهم بممارسة الرذيلة مع السيدات الراغبات فى الإجهاض، إلى النيابة العامة، وأدلى باعترافات تفصيلية ودقيقة عن الجرائم التى ارتكبها، وأنه كان يحصل على مبالغ مالية كبيرة من المترددات عليه بغرض الإجهاض، ومن لا تملك منهن المال اللازم كان يعرض عليها ممارسة الرذيلة مقابل الإجهاض.. وتمت مواجهته بضحاياه من السيدات، اللاتى أكدن أنه ساومهن على الفحشاء.

ووجهت النيابة العامة للطبيب عدة اتهامات أبرزها، إجراء عمليات الإجهاض بالمخالفة للقوانين وتعريض حياة الكثيرات للخطر، وممارسة الأعمال المخلة بالآداب مع المترددات على عيادته، وابتزاز السيدات الراغبات فى الإجهاض جنسيا، والتهديد بفضحهن فى حالة عدم الاستجابة لرغباته ونزواته.

ممرضة طبيب روض الفرج: حاول معايا بس أنا كنت بتهرب

وجاء في أقوال الممرضة التي كانت تعمل مع الطبيب في عيادته أمام النيابة العامة إن عملها يقتصر على تنظيم جداول مواعيد الطبيب مع مرضاه، مشيرةً إلى أنها فوجئت في أحد الأيام بأن الطبيب يطلب منها إقامة علاقة جنسية معه، قائلة إن الطبيب المتهم حاول إقامة علاقة معها مرارا ولكنها كانت تتهرب منه، حفاظا على مصدر رزقها.

وأضافت: في أحد الأيام اكتشفت أن إحدى المرضى أخبرتها بأن الطبيب يبتزها ويطلب منها توقيع إيصالات أمانة مقابل عدم فضحها، إلا أنها اصطحبتها إلى قسم شرطة روض الفرج وحررتا محضرا ضده".

وفى 26 يوليو 2023 عقدت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، أولي جلسات محاكمة طبيب متهم بإجبار سيدات على ممارسة الرذيلة معه فى منطقة روض الفرج، نظير قيامه بإجراء عمليات إجهاض لهن بعد حملهن سفاحا.

إحالة أوراق طبيب روض الفرج إلى المفتي

وفى جلسة 27 ديسمبر 2023، أحالت محكمة شمال القاهرة، طبيب نساء وتوليد في منطقة روض الفرج، إلى فضيلة مفتي الجمهورية وحددت جلسة 29 فبراير المقبل للنطق بالحكم، وذلك لاتهامه بإجبار السيدات اللاتي يحملن سفاحًا على ممارسة الفاحشة معه مقابل إجراء عمليات إجهاض، وهى القضية المعروفة إعلاميا بقضية طبيب روض الفرج.

إعدام طبيب روض الفرج

وفي جلسة 29 فبراير 2024، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، برئاسة المستشار نجاتي حبيب ابو الخير وعضوية المستشارين ايمن عبدالرازق ومحمد الشبيني وبحضور أحمد خضر وكيل النيابة، حكما بإعدام طبيب روض الفرج شنقا بعد اتهامه بهتك عرض 93 امرأة.

حددت محكمة الجنايات جلسة 8 سبتمبر 2024، لنظر الاستئناف المقدم من طبيب روض الفرج علي حكم اعدامه بعد اتهامه بهتك عرض 93 أمرأة.

للمرة الثانية إحالة أوراق طبيب روض الفرج إلى المفتي

وفى جلسة 24 نوفمبر 2024، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، إحالة أوراق طبيب روض الفرج، بعد اتهامه بهتك عرض 93 امرأة إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 15 يناير المقبل للنطق بالحكم.

تأييد أعدام طبيب روض الفرج

وبعد مرور 591 يوما من كشف سرة طبيب روض الفرج، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، برفض استئناف طبيب روض الفرج، المتهم بهتك عرض 93 سيدة وقضت بتأييد حكم إعدامه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.