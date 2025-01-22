تقرير الطب الشرعي يثبت تعاطي بلوجر شهيرة للمواد المخدرة بكميات كبيرة

تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، تقرير الطب الشرعي الخاص بتعاطي المواد المخدرة لبلوجر شهيرة متهمة هي وصديقها الأجنبي بحوزتهما عقار GHP المعروف بمخدر "اغتصاب الفتيات"، بالإضافة إلى مبالغ مالية ضخمة تقدر بحوالي 145 مليون جنيه.

وأثبت التقرير الطبي تعاطي المتهمة لجميع المواد المخدرة، بكميات كبيرة.

أولا: رحلة البلوجر وصديقها الأجنبي وتهريبهما مخدر GHP على أنه مواد نظافة

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط البلوجر الشهيرة وصديقها الأجنبي، الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية، في إطار عملية أمنية كبيرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانا يقومان بتهريب عقار GHP، المعروف بمخدر "اغتصاب الفتيات"، عبر مواقع الإنترنت المظلم، حيث كان يتم شراء المادة المخدرة من إحدى الدول ثم شحنها إلى دولة أخرى تمهيدًا لتهريبها إلى داخل البلاد.

واستخدم المتهمان طرقًا مبتكرة للتمويه، حيث كانت المادة المخدرة تُخبأ داخل عبوات تحمل ملصقات لمنتجات نظافة، وذلك بهدف ترويج المخدر بين أوساط الشباب.

والمواد التي ضبطت تشمل 180 لترًا من مادة GHP المخدرة ومبلغ مالي يقدر بحوالي 145 مليون جنيه.

ثانيا: ما هو عقار GHP وتأثيراته وحالات تناوله؟

عقار GHP، والمعروف أيضًا بـ"حمض الهيدروكسي جاما بيوتيريك"، هو أحد المخدرات الخطيرة التي يتم استخدامها في بعض الحالات الطبية لعلاج اضطرابات النوم (مثل النوم القهري)، لكن يُستخدم بشكل غير قانوني في الأوساط الشبابية والترفيهية بسبب تأثيراته المهدئة والمنومة.

أبرز تأثيرات العقار

يُسبب الاسترخاء والنشوة عند تناوله بجرعات صغيرة.

يُضعف الوعي والذاكرة، مما يجعله إحدى المواد المخدرة المرتبطة بحالات الاعتداء الجنسي، حيث يمكن أن يُستغل لارتكاب جرائم الاغتصاب.

يتميز العقار بلونه الشفاف وغياب رائحته، مما يجعله من الصعب اكتشافه عند إضافته إلى المشروبات.

تناول جرعات زائدة من GHP قد يؤدي إلى فقدان الوعي أو الغيبوبة أو حتى الوفاة بسبب تثبيط الجهاز العصبي المركزي.

يعتبر GHB من المخدرات الممنوعة قانونًا في العديد من الدول، ويُصنف كمخدر من الدرجة الأولى.

ثالثا: أقوال البلوجر المتهمة بالاتجار في المخدرات

وأقرت المتهمة أمام النيابة العامة بالقاهرة الجديدة حيازتها للمخدرات المضبوطه

وكشفت ان مهمتها كانت ترويج المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختفلةـ مقابل حصولها على مبالغ مالية من العنصر الأجنبي المتهم بالقضية.

وأضافت المتهمة في اعترفاتها أن المتهم الرئيسي في الواقعة هو من عرض عليها العمل معه لمساعدته في ترويج العقار المخدر وأنها لم تكن تعرف أنه مخدرات وقالت: "أنا مش بتاجر معاه".

رابعا: الاتهامات الموجهة إلى البلوجر والمذيعة الشهيرة

وجهت نيابة القاهرة الجديدة عدة اتهامات للبلوجر الشهيرة وصديقها الأجنبي، أبرزها:

حيازة مواد مخدرة.

الاتجار في عقار GHB.

الترويج للمخدر بين الشباب مقابل مقابل مادي.

وتم عرض المتهمين على الطب الشرعي للتأكد من مدى تعاطيهما المواد المخدرة، وقد وافقت النيابة على إجراء فحوصات طبية لمعرفة إذا كانا قد تعرضا لتأثيرات المواد المخدرة

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