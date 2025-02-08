اعترافات المتهم بدهس طفل في السلام

“خوفي من المسائلة القانونية سبب هروبي”، بهذه الكلمات علل سائق سيارة تاكسي أجرة أمام جهات التحقيق بأمن القاهرة هروبه عقب ارتكابه جريمة دهس طفل أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم أول شرطة السلام، وهروبه فور ارتكابه الواقعة إلى محافظة القليوبية.

ونجحت قوات الأمن بالقاهرة بالتعاون مع إدارة مرور القاهرة في إلقاء القبض على المتهم.

وأضاف المتهم في اعترافاته أنه لم يقصد التسبب في وفاة الطفل ولكن دهسه عن طريق الخطأ.

تحرر المحضر اللازم وتم التحفظ علي السيارة المتسببة في الحادث وجار إحالة المتهم للنيابة العامة لتولي التحقيقات.

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على قائد سيارة صدم طفلًا أثناء عبوره نهر الطريق بمنطقة السلام التابعة لمحافظة القاهرة.

تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبال جثة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، وبها إصابات وكدمات متفرقة بالجسم إثر إدعاء مصادمة.

وبالانتقال وسؤال والد الطفل أقر بأنه حال عبور نجله الطريق اصطدمت به سيارة ونتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة وقائدها وتبين أنه سائق، ومقيم بمحافظة القليوبية، كما اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والإدارية حيال السيارة وقائدها، وتحرير محضر بالواقعة.

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